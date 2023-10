UGT-A reclama igualdad en el empleo para conseguir la "igualdad real y efectiva" de las mujeres

SEVILLA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT en Andalucía ha reclamado igualdad en el empleo como paso para conseguir la "igualdad real y efectiva" para las mujeres, en las Jornadas 'Conectadas', donde se analiza la complejidad de las desigualdades entre mujeres y hombres en el mercado laboral desde distintos enfoques.

Las jornadas han sido inauguradas por el secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín; la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas; la secretaria de Igualdad, Formación y Juventud de UGT Andalucía, Carmen Jurado, y la viceconsejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Beatriz Barranco.

Según Oskar Martín, conseguir la igualdad entre trabajadoras y trabajadores es necesario para alcanzar unas condiciones de trabajo y un salario que permitan vivir con dignidad. "Por eso tenemos que conectar el feminismo con el sindicalismo, pues no habrá igualdad real entre mujeres y hombres sin una igualdad laboral ni salarial", ha dicho.

En este sentido, ha llamado a la implicación de los hombres porque "sin una colaboración mutua, sin un cambio profundo en nuestros roles, en nuestra masculinidad, la igualdad no será posible".

Asimismo, también ha señalado la importancia de la corresponsabilidad y ha alertado que al excluir del mercado laboral a una persona "se le está excluyendo de la sociedad" y por eso ha destacado que "la igualdad real y efectiva de las mujeres necesita de la igualdad en el empleo, pues la igualdad es tener recursos económicos, desarrollo profesional y ocupar todos los espacios públicos".



CONEXIÓN CON EL FUTURO

El sindicato ha apuntado que en Andalucía las mujeres que finalizan los estudios en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas es diez punto por debajo que los hombres, tres puntos por debajo que la media nacional y cinco puntos por debajo de la media europea.

Tambien apunta que la brecha digital en el uso de las nuevas tecnologías también tiene género: más del 60% de personas desconectadas digitalmente son mujeres. En el uso de Internet, los hombres tienen un punto más que las mujeres, en las habilidades un punto y medio; y en las habilidades para el empleo esta diferencia entre sexos alcanza los 2,3 puntos.

ACABAR CON LA DESIGUALDAD LABORAL

La vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, ha señalado la importancia de que se hable de "igual salario por trabajos de igual valor y de reducir esa brecha de manera urgente".

Antoñanzas se ha referido también a las violencias machistas contra las mujeres. "Hoy nos hemos levantado con una mujer agredida en Estepona (Málaga). Son 52 mujeres asesinadas ya este año por el hecho de ser mujeres. No lo podemos permitir. España ha sido pionera en hacer una huelga general de hombres y mujeres por la violencia de género y debemos mantener esa lucha contra estas violencias intolerables", ha apuntado.

Otro de los retos que ha recordado es el acoso que sufren las mujeres en el trabajo. "Venimos denunciándolo desde hace mucho y firmando protocolos de acoso sexual y por razón de sexo en los puestos de trabajo. La digitalización y las redes sociales también son un nicho de ciberacoso en este país. Hay que proteger a las mujeres, es un reto que tenemos como sociedad", ha señalado.

Por su parte, la responsable regional de Igualdad, Carmen Jurado, ha indicado que "si cada persona pone de su parte, la justicia no puede basarse en un mundo desigual, donde una mitad tiene más riqueza, derechos o privilegios que la otra".

"La igualdad de mujeres y hombres es la meta, y el camino hay que hacerlo conectadas, no podemos olvidar que hemos sido nosotras con cada lucha, con cada reivindicación, las que hemos construido los peldaños que nos equiparan cada vez más a los hombres. Pero nadie nos garantiza nuestros logros, no mientras haya asesinatos machistas, no mientras se despida a una mujer por quedarse embarazada, no mientras no se promocione a una mujer por valorarla menos que a un hombre, no mientras exista brecha salarial, no mientras no estemos en los puestos de decisión", ha dicho.