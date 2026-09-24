UGT-A reclama una legislación que proteja a las personas vulnerables ante casos como el desahucio de Mari Carmen

Archivo - El secretario general de UGT-A, Óskar Martín, en imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, ha reclamado este jueves una legislación que garantice la protección de las personas especialmente vulnerables ante situaciones como la vivida por Mari Carmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada este miércoles de la vivienda de Madrid en la que había residido durante 70 años.

Preguntado por este caso antes del inicio del acto conmemorativo del 50º aniversario del XXX Congreso de UGT, celebrado en Sevilla, Martín ha señalado que este tipo de situaciones "no deberían producirse ni en Andalucía, ni en España, ni en ningún lugar del mundo".

Para el secretario general de UGT Andalucía, casos como el de Maricarmen "ponen de manifiesto la necesidad de contar con una regulación que contemple las circunstancias excepcionales y ofrezca una protección efectiva a las personas que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad".

"Necesitamos que la legislación contemple los casos excepcionales y que tengamos las garantías de que las personas extremadamente vulnerables y los colectivos vulnerables estén protegidos", ha defendido.

Martín ha insistido en la necesidad de que estas personas encuentren dentro del marco legislativo "la cobertura y la posibilidad de acceder a una vivienda que evite situaciones como las que se han conocido en los últimos días".

El dirigente sindical se ha referido también a las imágenes del desahucio de Maricarmen y al impacto social que han provocado. En este sentido, ha destacado la importancia de la sensibilidad y la movilización social para conseguir que problemas de esta magnitud lleguen a las instituciones y obtengan una respuesta.

"La presión social es un elemento clave. Tenemos que ser conscientes, los trabajadores y trabajadoras y la sociedad en general, de que tenemos capacidad de influir siempre que toquemos la tecla de la unidad", ha afirmado.

Para UGT Andalucía, esa presión debe trasladarse al ámbito político y a las administraciones para que tomen cartas en el asunto y aporten soluciones a los problemas que afectan directamente a la ciudadanía.

Oskar Martín ha enmarcado que la vivienda constituye actualmente uno de los principales problemas para numerosas familias y personas trabajadoras, junto a cuestiones como la pérdida de poder adquisitivo.

"Lo que quiere el sindicato, como sindicato de clase y sindicato de trabajadores y trabajadoras, es que los problemas que tiene la clase trabajadora, ya sea por la pérdida de poder adquisitivo, por la imposibilidad de acceder a una vivienda o por cualquier otra cuestión, encuentren respuesta por parte de quienes tienen capacidad legislativa", ha explicado.

En este sentido, ha reclamado que las instituciones y, especialmente, el Congreso de los Diputados "escuchen a la sociedad y solucionen sus problemas".

Martín ha advertido además de que la falta de respuestas ante problemas sociales de gran magnitud puede incrementar la desafección de la ciudadanía hacia las instituciones y la política.

"Cuando no se da solución a problemas de gran magnitud surge muchas veces esa desafección de la sociedad hacia las instituciones o hacia la clase política", ha señalado.

El secretario general de UGT Andalucía ha extendido esta reivindicación de respuestas legislativas a otros ámbitos en los que el sindicato viene reclamando cambios desde hace tiempo, como la actualización de la normativa de prevención de riesgos laborales.

Para UGT Andalucía, tanto el acceso a una vivienda digna como la protección de las personas especialmente vulnerables "requieren respuestas políticas y legislativas capaces de atender los problemas reales de la ciudadanía y garantizar que situaciones como la vivida por Maricarmen no vuelvan a repetirse".