UGT-A "saca tarjeta roja" a la homofobia y lanza una campaña contra los discursos de odio en el fútbol. - UGT ANDALUCÍA

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha condenado los insultos y comentarios homófobos del creador de contenido Iñaki Angulo contra el futbolista Héctor Bellerín y ha reivindicado el deporte como un "espacio de trabajo libre de discriminación".

Según ha informado UGT Andalucía en una nota, como respuesta a estos ataques y para transformar un elemento utilizado para insultar en un símbolo de libertad y respeto, la organización sindical ha puesto en marcha la campaña 'Tarjeta roja a la homofobia. Yo también me pinto las uñas'. Hombres de UGT-A se pintarán las uñas y mostrarán públicamente su apoyo a la campaña para lanzar un mensaje: "pintarse las uñas, la forma de vestir, los gustos culturales o romper con determinados estereotipos de masculinidad no definen la orientación sexual de nadie ni pueden convertirse en motivo de burla, insulto o discriminación".

Con esta iniciativa, el sindicato pretende contribuir a desmontar prejuicios y reivindicar que cada persona pueda expresarse libremente sin miedo a ser señalada. "Resulta absolutamente inadmisible que aspectos como la forma de vestir de un futbolista, que se pinte las uñas, los libros que lee, sus opiniones o cualquier otra expresión de su personalidad puedan utilizarse para cuestionar su masculinidad, su orientación afectivo-sexual o su capacidad profesional".

Por tanto, expresiones como "se pinta las uñas, lee libros de mujeres o maricón encubierto", utilizadas de forma despectiva para desacreditar a una persona, "no tienen absolutamente nada que ver con el análisis deportivo ni con el resultado de un partido". Para el sindicato, "son manifestaciones discriminatorias que perpetúan estereotipos y contribuyen a alimentar un clima de intolerancia que no puede tener cabida ni en el deporte ni fuera de él".

En esta línea, UGT-A ha indicado que el fútbol profesional es también un entorno laboral. Los futbolistas son trabajadores y, como cualquier otra persona trabajadora, "tienen derecho a desarrollar su profesión en un espacio libre de acoso, discriminación y ataques relacionados con su orientación sexual, expresión de género, apariencia, ideas o forma de vida".

Para UGT "el enorme impacto social del fútbol hace todavía más necesaria esta responsabilidad", ya que "los mensajes que se transmiten desde las gradas, los medios de comunicación, las tertulias deportivas y las redes sociales llegan cada día a miles de jóvenes y contribuyen a construir referentes y comportamientos".

Por ello, ha pedido tolerancia cero frente a los discursos de odio y la LGTBIfobia, así como un compromiso firme de medios de comunicación, plataformas digitales, clubes, federaciones e instituciones deportivas para evitar la normalización de expresiones y conductas discriminatorias.

Igualmente, el sindicato ha reivindicado espacios de trabajo "seguros" y "respetuosos" con la diversidad, también en el ámbito deportivo, y ha considerado "imprescindible" reforzar la pedagogía social para romper estereotipos de género y entender la diversidad como un valor, tanto en los vestuarios y terrenos de juego como en las gradas y en las retransmisiones deportivas.

Por último, el sindicato ha trasladado su apoyo y solidaridad a Héctor Bellerín y a todas las personas --deportistas profesionales o aficionados-- que sufren ataques homófobos o LGTBIfóbicos.