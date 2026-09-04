UGT señala un inicio de curso marcado por el "malestar docente" y pide a la Junta que "cumpla los acuerdos"

El secretario provincial del Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos Córdoba, Juan Carlos Varo (centro), en rueda de prensa. - UGT

CÓRDOBA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario provincial del Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos Córdoba, Juan Carlos Varo, ha llevado a cabo este viernes un análisis del inicio del curso escolar 2026/2027, donde ha reconocido "los avances derivados del acuerdo firmado con la Junta de Andalucía en julio de 2025", aunque ha advertido de que el curso comienza "con muchas incertidumbres y con un importante malestar entre el profesorado que podría desembocar en nuevas movilizaciones", por lo que ha pedido al Gobierno andaluz que "cumpla los acuerdos alcanzados".

Según informa UGT en una nota, Varo ha señalado que este curso supone "la incorporación al marco normativo de varias medidas pactadas con la Administración autonómica, un hecho que el sindicato valora positivamente", aunque, sin embargo, ha insistido en que "su desarrollo está siendo insuficiente y UGT mantendrá una vigilancia constante para garantizar que todos los compromisos adquiridos se terminen cumpliendo".

Entre los avances destacados por el secretario ugetista figura "la reducción progresiva de las ratios en Educación Infantil" que, según ha indicado, "este curso se amplía al alumnado de cuatro años". No obstante, ha insistido en considerar que "la medida todavía no responde a la realidad de las aulas", pues "la bajada de ratios ha comenzado, pero sigue siendo insuficiente, y las aulas continúan soportando un exceso de alumnado que repercute directamente en la calidad de la enseñanza".

Otra de las principales reivindicaciones de UGT continúa siendo "la reducción de la carga burocrática que soporta el profesorado y, aunque la Junta ha anunciado medidas en este ámbito, los cambios aún no son perceptibles en el día a día de los centros educativos". "No queremos que la Administración ofrezca titulares, queremos que el profesorado tenga menos papeleo y más tiempo para dedicarse a enseñar", ha subrayado.

El secretario provincial ugetista ha destacado, igualmente, varias medidas que comenzarán a regularse durante este curso, como el permiso retribuido conocido popularmente como 'año sabático', la regulación del teletrabajo y la reorganización de la reducción de dos horas lectivas para el profesorado mayor de 55 años dentro del horario laboral. Para UGT, ha señalado, "estas iniciativas representan avances importantes porque ofrecen una mayor seguridad jurídica y garantizan derechos previamente acordados".

Sin embargo, una de las cuentas pendientes del sindicato con la Administración de Educación de la Junta, ha informado Varo, sigue siendo la reivindicación salarial, pues "las mejoras retributivas pactadas en Andalucía permitieron situar temporalmente los salarios docentes en posiciones intermedias dentro del conjunto del Estado", pero ha advertido de que "otras comunidades han seguido avanzando mientras Andalucía vuelve a ocupar los últimos puestos, llevando a que los docentes andaluces vuelven a estar entre los peor remunerados de España y de Europa".

El secretario de Enseñanza de UGT también ha puesto el foco en la Formación Profesional, especialmente en el nuevo modelo de Formación Profesional Dual (AFP), cuya expansión considera "una oportunidad que requiere mayores recursos humanos y tecnológicos". Igualmente, ha criticado el funcionamiento del sistema Sipri para la cobertura de sustituciones docentes y ha asegurado que, "aunque el sindicato logró aumentar el número de convocatorias semanales los retrasos continúan afectando negativamente a los centros".

Varo también ha mostrado la preocupación del sindicato por el "incremento de las agresiones al profesorado, una situación que considera especialmente alarmante tras los resultados obtenidos en una encuesta realizada por UGT al finalizar el pasado curso". El responsable sindical ha reclamado "una normativa más contundente que proteja a los docentes y actúe como elemento disuasorio frente a las agresiones".

Por otra parte, el secretario ugetista ha marcado los objetivos con los que UGT Servicios Públicos Córdoba afronta el nuevo curso, centrados en la reducción de las ratios para mejorar la calidad educativa, la disminución de la carga burocrática del profesorado y la recuperación del poder adquisitivo mediante una nueva negociación salarial.

Finalmente, Varo ha advertido de que "UGT seguirá exigiendo el cumplimiento íntegro del acuerdo firmado con la Junta de Andalucía" y no descarta que el sindicato "intensifique la presión si los compromisos adquiridos no se materializan plenamente durante este curso".