UGT SP Córdoba plantea una defensa "a ultranza" de los servicios públicos en 2026

CÓRDOBA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos (UGT SP) de Córdoba, sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas de la provincia, ha celebrado la primera ejecutiva del año en el que ha hecho balance del trabajo y resultados electorales del pasado año y ha planteado los objetivos principales para 2026, entre los que ha priorizado una defensa "a ultranza" de los servicios públicos.

Según ha indicado el sindicato en una nota, el secretario general de la federación ugetista en Córdoba, Aurelio Carrillo, ha comenzado manifestando las condolencias por los fallecidos en el trágico accidente ferroviario de Adamuz, a la vez que ha destacado "la solidaridad de los vecinos de este pueblo", subrayando también "la importancia que han tenido los servicios públicos en estos momentos tan difíciles".

Al respecto, ha agregado, esto "se ha podido comprobar a través de la administración local, la más cercana, con la policía, protección civil, bomberos, profesionales de la sanidad pública, o las trabajadoras de ayuda a domicilio; pero también de la administración autonómica, con la intervención de los equipos de emergencias, las urgencias de hospitales, los bomberos forestales o las ambulancias; y de la administración central, con la UME y demás cuerpos de seguridad".

El secretario ugetista ha querido trasladar a todo el personal involucrado en las distintas operaciones relacionadas con este accidente su "felicitación y reconocimiento".

Respecto a los resultados electorales del pasado año, Carrillo ha indicado que, "a la espera de certificación oficial, los datos obtenidos avalan, un año más, a UGT como sindicato mayoritario en los servicios públicos en Córdoba, donde ha crecido en delegados y más de tres puntos en representatividad, obteniendo una diferencia de 47 delegados sobre el siguiente sindicato de un total de los 319 elegidos en 2025".

Del mismo modo, ha puesto en valor los resultados en el sector de la dependencia, donde "UGT ha sido el sindicato más votado en la provincia, un sector muy feminizado y con condiciones laborales precarias", tal y como ha manifestado.

A este respecto, desde la ejecutiva de UGT Servicios Públicos Córdoba han agradecido "la confianza depositada por la mayoría de las personas trabajadoras, que le anima a seguir trabajando en la defensa y mejora de las derechos laborales, con especial atención a los servicios sociales y dependencia".

Con relación a las previsiones para el presente 2026, Aurelio Carrillo ha avanzado las principales líneas de trabajo, que pasarán, según ha señalado, por "velar por el desarrollo y cumplimento de los acuerdos alcanzados en el ámbito de la Enseñanza, así como la implantación del teletrabajo y la jubilación parcial, o adecuación y actualización de diversos convenios colectivos, entre otros objetivos, medidas que tras la firma de los acuerdos estatal y autonómico se encuentran ralentizadas o sin desarrollo".

Además, el secretario ugetista ha criticado que "con la actual situación de la sanidad pública, con OPEs insuficientes y siendo un sistema tan deteriorado en estos últimos años, vamos a exigir no solo diálogo, sino también la adopción de medidas eficientes y urgentes por lo que, ante esta situación de estancamiento, no descartamos futuras movilizaciones".

Finalmente, Carrillo ha asegurado que otra de las líneas de actuación urgentes en la federación para 2026 será "la mejora de la oferta formativa y el seguimiento de la implantación de los planes de igualdad en las empresas".