UGT-A valora el crecimiento de la cifra de negocios en la industria pero advierte que no repercute en "mejoras reales"

Archivo - Imagen de archivo de un trabajador en una fábrica. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT en Andalucía ha valorado positivamente los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) relativos a la cifra de negocios en la industria correspondientes al mes de diciembre de 2025, que muestran una evolución positiva en términos mensales e interanuales para Andalucía, pero ha advertido de que estos datos "no están repercutiendo en mejoras reales".

Según ha señalado el sindicato en un comunicado, los datos señalan que la comunidad autónoma registra un incremento del 4% respecto al mes de noviembre y un crecimiento interanual del 4,5%, situándose por encima de la media nacional y consolidándose entre las regiones donde más aumenta la actividad industrial en el cierre del año.

En este sentido, el sindicato valora positivamente este repunte de la demanda industrial, "que refleja un mayor dinamismo en las ramas productivas andaluzas y confirma el papel estratégico de la industria dentro del tejido económico regional".

A nivel estatal, solo ocho comunidades autónomas presentan incrementos mensuales en la cifra de negocios industrial, situándose Andalucía entre las que mejor comportamiento muestran en este periodo, tanto en términos mensuales como interanuales.

No obstante, UGT Andalucía ha advertido de que estos datos deben analizarse con prudencia, ya que la variación media acumulada en lo que va de año registra un descenso del 0,9%, en contraste con el crecimiento del 0,5% registrado a nivel nacional.

Esta evolución evidencia que, pese a los avances puntuales, la recuperación no está siendo lo suficientemente sólida como para consolidar un crecimiento sostenido en el conjunto del ejercicio, tal y como ha afirmado UGT.

Andalucía se mantiene así entre las comunidades autónomas donde la media anual continúa en negativo, lejos de otros territorios que presentan avances más significativos.

Desde UGT Andalucía se ha subrayado además que el crecimiento industrial se está apoyando especialmente en sectores estratégicos como los bienes de equipo y la energía, que presentan una evolución positiva en términos de producción.

Sin embargo, el sindicato ha alertado de que este aumento de la facturación no se está traduciendo de forma proporcional en mejoras laborales, ya que buena parte del empleo generado se concentra en puestos de menor valor añadido o en condiciones que no implican avances reales en materia salarial y estabilidad.

Para la organización sindical, el reto no puede limitarse a celebrar los incrementos de facturación si estos no se transforman en bienestar para la clase trabajadora.

En esta línea, UGT Andalucía ha considerado "imprescindible que el crecimiento económico se traduzca en un verdadero dividendo social, evitando que se amplíe la distancia entre los beneficios empresariales y el poder adquisitivo de las personas trabajadoras", especialmente en un contexto donde la inflación sigue afectando a la economía de los hogares.

En este sentido, el sindicato insiste en la necesidad de reforzar la negociación colectiva como "herramienta clave para blindar los salarios frente al coste de la vida, así como impulsar políticas industriales que apuesten por la innovación, la digitalización y la cualificación profesional".

"Solo a través de un modelo industrial basado en el empleo estable, la mejora de la productividad y la calidad del trabajo será posible consolidar una industria andaluza más fuerte, competitiva y socialmente sostenible", ha añadido.

UGT Andalucía ha defendido así que el crecimiento industrial debe ir acompañado de un compromiso firme con el empleo de calidad y la mejora de las condiciones laborales, para que los buenos datos económicos no se queden en una estadística, sino que se conviertan en una mejora real para quienes sostienen cada día la actividad productiva de nuestra comunidad.