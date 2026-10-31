La UJA desarrollará su 18ª campaña en la necrópolis egipcia de Qubbet el-Hawa a partir del 7 de noviembre

Archivo - Alejandro Jiménez observa una pieza hallada en una campaña anterior de la UJA en Qubbet el-Hawa. - PROYECTO QUBBET EL-HAWA - Archivo

JAÉN 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) afrontará su 18ª campaña arqueológica en la necrópolis de Qubbet el-Hawa (Asuán, Egipto) a partir del próximo 7 de noviembre. Entre los trabajos, que se extenderán hasta mediados de diciembre, sobresale el análisis genético a 30 individuos que pertenecieron a la nobleza local para determinar si mantenían o no lazos familiares.

Este es uno de los objetivos científicos de la campaña, con la que "la UJA se convertirá en la institución académica que más años lleva trabajando" en el citado espacio de enterramiento de las dinastías de gobernadores provinciales de la antigua Elefantina, a unos 1.000 kilómetros al sur de El Cairo.

Así lo ha indicado a Europa Press, Alejando Jiménez, doctor de Historia Antigua y director del Proyecto Qubbet el-Hawa, con el que la institución jiennense viene demostrando su potencial investigador y se ha situado como un reconocido equipo arqueológico en el país africano.

Entre las actuaciones previstas este año, ha aludido a la continuación de "las excavaciones en la vertiente sur de Qubbet el-Hawa", además de "retomar unas excavaciones que dejó a medias un investigador de otro proyecto". "La vamos a terminar para mejorar el acceso, la vía turística de la necrópolis, porque está abierta al turismo", ha añadido.

"Lo que podemos encontrar en esas dos excavaciones pues no se puede no se puede aventurar, aunque sí sabemos que vamos a trabajar en niveles de finales del tercer milenio antes de Cristo y veremos si en estas tumbas hay algún personaje que nos permita conocer su nombre y su estatus social", ha comentado.

Además, ha destacado el análisis genético que se realizará a 30 individuos descubiertos en las últimas campañas y que "pertenecieron a la nobleza local, para ver si hay lazos familiares o eran más unas relaciones impuestas por la corona".

"Va a ser bastante interesante comprobar lo que nosotros suponemos, esperemos que sea así, que es que se trata de un grupo familiar amplio que controla el poder durante varios siglos en la frontera sur de Egipto", ha señalado Jiménez.

Al respecto, ha recordado que en esta necrópolis de Asuán "se entierran los gobernadores, que por encima solo tienen al faraón, y a los miembros de su corte local". En este sentido, el experto ha afirmado que "lo interesante de estas excavaciones es que permiten ver la pirámide social y administrativa de la región más al sur de Egipto, cómo funcionaba la provincia que controlaba el comercio y las cuestiones diplomáticas con los pueblos del sur del Nilo".

27 INVESTIGADORES

Para ello, y como viene siendo habitual, se cuenta con "un equipo multidisciplinar de carácter internacional" que trabaja en colaboración con del Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto. Está formado en su mayoría por investigadores de la UJA, a los que se suman otros procedentes de diferentes centros españoles y extranjeros, como las universidades como las de Copenhague y Lovaina.

"En total, somos 27 investigadores que se dedican a disciplinas tan diferentes como el estudio genético de las poblaciones antiguas, geomática y topografía, especialistas en textiles, restauradores, antropólogos físicos...", ha comentado Jiménez.

La campaña de este año tiene como "principal fuente de financiación" un proyecto I+D+i del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España. Mantiene, además, "el apoyo de la Fundación Palarc" y aprovechará también "fondos donados por la cooperativa Picualia", tras la edición especial de aceite de oliva virgen extra (AOVE) que dedicó, precisamente, al Proyecto Qubbet el-Hawa.