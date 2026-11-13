La UJA difundirá siete de sus proyectos de investigación en 13 países a través de botellas de aceite de oliva

Presentación de 'AOVE y Ciencia' - UJA

JAÉN 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) se ha aliado con Oro de Cánava para difundir siete proyectos de investigación científica en 13 países a través de una serie exclusiva y limitada de 5.000 botellas de aceite temprano aceite de oliva virgen extra (AOVE). Se trata de la tercera edición de la iniciativa de divulgación científica 'AOVE y Ciencia'.

El rector de la UJA, Nicolás Ruiz, ha sido el encargado de presentar la iniciativa junto al presidente de la cooperativa Nuestra Señora de los Remedios de Jimena, José Manuel Varela.

Ruiz ha explicado que el objetivo de este programa es "acercar a la sociedad la investigación de excelencia" que se realiza en los dos campus de la UJA a través del aceite de oliva virgen extra, al que ha definido como "el medio más genuino de nuestro patrimonio" y "la mayor seña de identidad de Jaén".

Las 5.000 botellas de esta edición especial, que ya se encuentran en proceso de comercialización, actúan como "embajadoras de la ciencia" de la UJA. Cada envase incorpora una cartela especial con un lema explicativo del proyecto 'AOVE y Ciencia' y un código QR que redirige a vídeos informativos sobre las siete investigaciones seleccionadas en esta edición.

Dichos proyectos pertenecen a siete centros de la UJA y abarcan áreas de conocimiento como la Ecología, Ingeniería Eléctrica, Historia Antigua, Lenguajes y Sistemas Informáticos, Medicina Preventiva y Salud Pública, y Comercialización e Investigación de Mercados.

Entre las investigaciones difundidas en las botellas se encuentra 'NBS4Aquamission', centrada en la contaminación de ecosistemas acuáticos y la pérdida de biodiversidad; 'REFFECT AFRICA', que impulsa soluciones de energías renovables y valorización de residuos para el nexo agua-energía-alimentos en África; y un proyecto sobre la protección y puesta en valor del patrimonio cultural en el oeste de Asuán, desarrollado en la necrópolis egipcia de Qubbet el-Hawa.

Asimismo, la campaña incluye el proyecto 'LIFE Olivares Vivos+', orientado a la recuperación de la biodiversidad en el olivar; 'Crete Valley', destinado a la creación de un valle de energías renovables en Creta; 'LivingSoill', un laboratorio vivo (Living Lab) andaluz para la mejora de la salud del suelo del olivar; y, finalmente, un estudio sobre la adherencia a la dieta mediterránea y su asociación con la depresión postparto.

El rector ha elogiado la trayectoria de la Cooperativa Virgen de Cánava, una sociedad fundada hace 50 años que cuenta con la certificación del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra Mágina.

Por su parte, José Manuel Varela ha agradecido la confianza de la UJA y ha destacado que esta colaboración permitirá llevar la ciencia de la universidad a los 13 países donde distribuyen su aceite, al tiempo que ha puesto en valor la incorporación de personal egresado de la UJA en la estructura de la cooperativa.

Esta iniciativa se integra en el XVII Plan de Divulgación Científica y de la Innovación de la Universidad de Jaén, impulsado por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i). Este plan cuenta además con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.