La UJA lleva a Madrid la muestra 'El paso del Sur. Los ingenieros militares y el camino de Despeñaperros (1777-1808)'

El profesor José Miguel Delgado (d) y el subteniente José Luis Montero en la inauguración de la muestra. - UJA

JAÉN 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Jaén (UJA) ha llevado al Instituto de Historia y Cultura Militar Acuartelamiento Infante Don Juan, en Madrid, la muestra 'El paso del Sur. Los ingenieros militares y el camino de Despeñaperros (1777-1808)'.

La exposición, enmarcada en el proyecto cultural coordinado por el profesor José Miguel Delgado, se puede visitar hasta el 19 de febrero, de lunes a viernes, de 15,30 a 19,30 horas, según ha informado este jueves la institución académica.

Las rutas de comunicación entre Castilla y Andalucía por la Sierra Morena del reino de Jaén siempre fueron de interés para las distintas sociedades y culturas a lo largo de la historia.

El desfiladero de Despeñaperros ha sido un espacio de estudio y análisis singular desde el siglo XVIII, y principalmente, desde la fundación de las Nuevas Poblaciones del reinado de Carlos III a partir de 1767, cuando se convirtió en la principal vía de entrada a Andalucía, hasta la actualidad.

En este sentido, la exposición presenta las transformaciones del paisaje de Sierra Morena a partir de la proyección y construcción del Paso de Despeñaperros desde las propuestas de Joaquín de Itúrbide, director de Correos, o los ingenieros militares Carlos Lemaur y José Ampudia y Valdés.

Finalmente, la Universidad de Jaén ha agradecido la colaboración especial del director del Instituto de Historia y Cultura Militar y general de división, Marcos Yago Navarro, así como de Javier Mur Lalaguna, general de brigada.