Ultiman las actividades de la verbena de la Aurora en el barrio histórico del Albaicín de Granada

GRANADA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana, ha presentado el programa de las tradicionales fiestas de la verbena de la Aurora, que se desarrollarán del 3 al 14 de septiembre en el Huerto del Carlos y distintos templos del Albaicín, barrio que está reconocido como Patrimonio Mundial por la Unesco.

Música, gastronomía, talleres infantiles y cultos religiosos conforman una agenda variada que busca "atraer a vecinos y visitantes, consolidando esta cita como una de las más esperadas en el calendario festivo del barrio", según ha informado el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa.

El cartel anunciador de este año es una composición pictórica obra de Sergio Jiménez, hermano de la Aurora, que representa la imagen de la patrona del Albaicín con referencias clásicas de la tradición granadina, como las que se dejan ver en su manto con los icónicos dibujos y colores de la cerámica de Fajalauza.

El concejal de Participación Ciudadana de Granada, Francis Almohalla, ha valorado el carácter integrador de estas jornadas: "La verbena de la Aurora es un espacio de convivencia que abre sus puertas a todos los granadinos. Invitamos a disfrutar de una programación pensada para compartir en familia, fortalecer la identidad del Albaicín y mantener viva una tradición que nos une en torno" a esta Virgen.

Asimismo, Almohalla ha subrayado la importancia de esta cita como referente cultural y social del barrio: "Hace ya más de una década que la Hermandad albaicinera decidió apostar por el rescate de esta celebración que antaño se vivía en distintas plazas del Albaicín. Hoy la verbena de la Aurora es ya un referente en nuestra ciudad, prueba de ello es que en la edición anterior contó con la asistencia de más de 2.000 granadinos que quisieron respaldar la iniciativa".

"Como concejal de Participación Ciudadana quiero agradecer también la labor callada que desarrolla la Hermandad a lo largo del año, tanto en la conservación del patrimonio como en su obra social, alejada del foco mediático, atendiendo desde la cercanía las necesidades del barrio", ha añadido Almohalla.

El arranque festivo se vivirá el viernes 5 de septiembre a las 18,30 horas, con la apertura oficial de la verbena y una merienda acompañada de talleres infantiles. Esa noche el ambiente lo pondrán Paquito Carmona, participante de La Voz, y el pinchadiscos Francis Romero, que animarán al público hasta la madrugada. El sábado 6 la actividad se prolongará durante todo el día, con juegos para los más pequeños y, como momento más esperado, la comida a precios populares a partir de las 14,00 horas, una cita imprescindible para vecinos y visitantes.

Ya por la noche, la actuación del grupo Richi y Compañía precederá a la tradicional felicitación a la Virgen, que se celebrará a medianoche con fuegos artificiales y el canto de la salve. El componente religioso de la verbena se mantiene con la celebración del triduo en honor a María Santísima de la Aurora.

También con la eucaristía del domingo 7 de septiembre y la apertura del templo el día 8 para la veneración de los fieles. Como cierre, el 14 se celebrará la tradicional salida procesional en Rosario de la Aurora, acompañada por la Asociación de Campanilleros de Armilla.