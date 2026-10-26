Unicaja amplía su presencia en redes sociales con la incorporación de un canal en TikTok enfocado en los jóvenes

Unicaja amplía su presencia en redes sociales con la incorporación de un canal en TikTok enfocado en los jóvenes.
Unicaja amplía su presencia en redes sociales con la incorporación de un canal en TikTok enfocado en los jóvenes. - UNICAJA
Europa Press Andalucía
Publicado: lunes, 26 octubre 2026 11:04
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SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha estrenado su canal corporativo en TikTok, con una propuesta creada específicamente para acercar a los jóvenes contenidos prácticos de finanzas, ocio, deporte y cultura, adaptados al lenguaje de la plataforma.

De este modo, el conocimiento financiero tendrá un papel destacado en el nuevo perfil, según ha detallado Unicaja en una nota. A partir de situaciones y preguntas del día a día, la entidad abordará cuestiones como el ahorro, la organización de los gastos, los medios de pago, la financiación o la prevención del fraude digital.

Asimismo, la estrategia de contenidos se extenderá a otros intereses y conectará a la audiencia con propuestas de ocio, deporte y cultura, historias relacionadas con los patrocinios de Unicaja y experiencias vinculadas a estas colaboraciones. También dará a conocer iniciativas sociales y medioambientales desarrolladas o apoyadas por la entidad.

No obstante, aunque estará abierto al conjunto de la comunidad digital de TikTok, el perfil se dirige principalmente a personas de entre 16 y 35 años y tendrá en cuenta sus distintas etapas vitales, necesidades e intereses.

Con este lanzamiento, Unicaja amplía su presencia en redes sociales e incorpora a su comunicación nuevos formatos audiovisuales. El nuevo canal contribuye también a los objetivos del Plan Estratégico 2025-2027 de mejorar la experiencia de cliente y sumar a la comunicación de la entidad las nuevas formas de interacción en el entorno digital.

Al hilo, el director de Comunicación e Imagen de Unicaja, Fernando Ríos, ha señalado que "TikTok nos ofrece una nueva forma de acercar las finanzas a los jóvenes y explicar con claridad cuestiones que forman parte de su día a día". Así, "queremos compartir contenidos prácticos y fáciles de entender, manteniendo siempre el rigor y la responsabilidad que corresponden a una entidad financiera", ha añadido.

En este sentido, Ríos ha comentado que "el nuevo canal nos permitirá también conectar con otros intereses de nuestra audiencia, acercando propuestas de ocio, deporte y cultura, experiencias vinculadas a Unicaja e iniciativas sociales y medioambientales mediante formatos más directos y visuales".

DE LAS FINANZAS COTIDIANAS A OTROS INTERESES DE LOS JÓVENES

La selección de contenidos tendrá en cuenta las diferentes etapas vitales y los intereses de la audiencia. Con un enfoque informativo y divulgativo, el canal abordará desde las primeras decisiones económicas, el ahorro y la organización de los gastos hasta la planificación financiera, la financiación o el uso seguro de los servicios digitales.

Junto con este contenido, el canal acercará historias, protagonistas y experiencias relacionadas con los patrocinios y colaboraciones de Unicaja en el deporte, la cultura y el ocio. Este enfoque permitirá ofrecer experiencias desde una perspectiva más próxima, centrada en las personas y en las oportunidades de relación que generan.

Además, la programación dará cabida también a contenidos relacionados con la vida sostenible y el apoyo a iniciativas sociales cercanas.

La combinación de estos tres ámbitos permitirá compartir conocimiento financiero y acercar historias relacionadas con otros intereses cotidianos de los jóvenes, como el deporte, la cultura, el ocio y las cuestiones sociales y medioambientales.

Igualmente, el estreno en TikTok completa la presencia de Unicaja en otras redes sociales, como Instagram, Facebook, LinkedIn, X y YouTube, a través de las cuales difunde información corporativa, contenidos financieros e iniciativas vinculadas a su actividad, con mensajes adaptados a las características de cada plataforma.

Por último, esta apuesta por nuevos canales digitales se enmarca en una estrategia que busca combinar las posibilidades de la tecnología con la cercanía y la atención personal, manteniendo así el foco en una relación con los clientes basada en la confianza y el acompañamiento.

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