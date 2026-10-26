Unicaja amplía su presencia en redes sociales con la incorporación de un canal en TikTok enfocado en los jóvenes. - UNICAJA

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha estrenado su canal corporativo en TikTok, con una propuesta creada específicamente para acercar a los jóvenes contenidos prácticos de finanzas, ocio, deporte y cultura, adaptados al lenguaje de la plataforma.

De este modo, el conocimiento financiero tendrá un papel destacado en el nuevo perfil, según ha detallado Unicaja en una nota. A partir de situaciones y preguntas del día a día, la entidad abordará cuestiones como el ahorro, la organización de los gastos, los medios de pago, la financiación o la prevención del fraude digital.

Asimismo, la estrategia de contenidos se extenderá a otros intereses y conectará a la audiencia con propuestas de ocio, deporte y cultura, historias relacionadas con los patrocinios de Unicaja y experiencias vinculadas a estas colaboraciones. También dará a conocer iniciativas sociales y medioambientales desarrolladas o apoyadas por la entidad.

No obstante, aunque estará abierto al conjunto de la comunidad digital de TikTok, el perfil se dirige principalmente a personas de entre 16 y 35 años y tendrá en cuenta sus distintas etapas vitales, necesidades e intereses.

Con este lanzamiento, Unicaja amplía su presencia en redes sociales e incorpora a su comunicación nuevos formatos audiovisuales. El nuevo canal contribuye también a los objetivos del Plan Estratégico 2025-2027 de mejorar la experiencia de cliente y sumar a la comunicación de la entidad las nuevas formas de interacción en el entorno digital.

Al hilo, el director de Comunicación e Imagen de Unicaja, Fernando Ríos, ha señalado que "TikTok nos ofrece una nueva forma de acercar las finanzas a los jóvenes y explicar con claridad cuestiones que forman parte de su día a día". Así, "queremos compartir contenidos prácticos y fáciles de entender, manteniendo siempre el rigor y la responsabilidad que corresponden a una entidad financiera", ha añadido.

En este sentido, Ríos ha comentado que "el nuevo canal nos permitirá también conectar con otros intereses de nuestra audiencia, acercando propuestas de ocio, deporte y cultura, experiencias vinculadas a Unicaja e iniciativas sociales y medioambientales mediante formatos más directos y visuales".

DE LAS FINANZAS COTIDIANAS A OTROS INTERESES DE LOS JÓVENES

La selección de contenidos tendrá en cuenta las diferentes etapas vitales y los intereses de la audiencia. Con un enfoque informativo y divulgativo, el canal abordará desde las primeras decisiones económicas, el ahorro y la organización de los gastos hasta la planificación financiera, la financiación o el uso seguro de los servicios digitales.

Junto con este contenido, el canal acercará historias, protagonistas y experiencias relacionadas con los patrocinios y colaboraciones de Unicaja en el deporte, la cultura y el ocio. Este enfoque permitirá ofrecer experiencias desde una perspectiva más próxima, centrada en las personas y en las oportunidades de relación que generan.

Además, la programación dará cabida también a contenidos relacionados con la vida sostenible y el apoyo a iniciativas sociales cercanas.

La combinación de estos tres ámbitos permitirá compartir conocimiento financiero y acercar historias relacionadas con otros intereses cotidianos de los jóvenes, como el deporte, la cultura, el ocio y las cuestiones sociales y medioambientales.

Igualmente, el estreno en TikTok completa la presencia de Unicaja en otras redes sociales, como Instagram, Facebook, LinkedIn, X y YouTube, a través de las cuales difunde información corporativa, contenidos financieros e iniciativas vinculadas a su actividad, con mensajes adaptados a las características de cada plataforma.

Por último, esta apuesta por nuevos canales digitales se enmarca en una estrategia que busca combinar las posibilidades de la tecnología con la cercanía y la atención personal, manteniendo así el foco en una relación con los clientes basada en la confianza y el acompañamiento.