Unidas Podemos aboga por seguir la "hoja de ruta" que marcó el Parlamento al aprobar su PNL sobre una Unicaja "andaluza"

SEVILLA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria de Unidas Podemos por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha advertido este miércoles de que su grupo "no verá con buenos ojos todo lo que sea apartarse del itinerario" que marcaba la proposición no de ley (PNL) aprobada la semana pasada en el Pleno del Parlamento a favor de una Unicaja "andaluza", que debe constituir la "hoja de ruta" por la que se conduzcan los distintos grupos parlamentarios respecto a esta cuestión.

Así lo ha señalado Inmaculada Nieto a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz la víspera de la junta general ordinaria de accionistas que Unicaja Banco celebrará este jueves y que deberá dar el visto bueno a la renovación parcial del consejo de administración de la entidad.

El Pleno del Parlamento mostró el pasado jueves, a través de una proposición no de ley presentada por Unidas Podemos, su apoyo a una "Unicaja andaluza y malagueña que apueste por la obra social y económica en un contexto de recuperación económica y social". Además, se instaba con esa iniciativa al Consejo de Gobierno a actuar de forma contundente para evitar el despido de trabajadores de la entidad, el cierre de oficinas y servicios financieros en los barrios y pueblos de Andalucía, así como asegurar la implantación de la obra social.

Inmaculada Nieto ha defendido que, "después del debate y del acuerdo plenario que se sustanció la semana pasada", dicha proposición no de ley "debe ser la referencia y la hoja de ruta con la que nos conduzcamos todos los grupos, especialmente Unidas Podemos por Andalucía" como impulsora de la iniciativa, según ha remarcado.

En esa línea, ha avisado de que "todo lo que no sea garantizar que el proceder de la entidad respeta los acuerdos iniciales, que no se intoxica por una influencia excesiva de Liberbank, que se garantiza que la sede se queda y demás, todo lo que sea apartarse del itinerario que marcaba esa iniciativa, no es algo que nuestro grupo vea con buenos ojos".

Es más, según ha opinado la portavoz de Unidas Podemos, todo lo que se aparte de lo marcado por esa PNL no sería visto con buenos ojos no sólo por su grupo, sino por "el grueso de la sociedad, la plantilla y los agentes políticos y económicos que se han situado en torno a esas posiciones", fijando un "marco de consenso en el que debemos profundizar", según ha concluido.