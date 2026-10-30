La Universidad de Córdoba aprueba nuevas medidas en materia de becas, contratación pública y sostenibilidad

Cconsejo de gobierno de la Universidad de Córdoba. - UCO

CÓRDOBA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejo de gobierno de la Universidad de Córdoba (UCO) ha fijado en 286.732.640 euros el límite de gasto no financiero para 2027 en su sesión ordinaria del mes de octubre, centrada fundamentalmente en la aprobación y actualización de reglamentos y otras disposiciones de gestión universitaria en materia de becas, contratación pública y sostenibilidad.

Así lo ha indicado la UCO en una nota en la que ha destacado que entre los acuerdos destacan las bases reguladoras de las ayudas de movilidad Student Week, la aprobación de un Plan de Comunicación de la Contratación Pública y el nuevo reglamento de la red de huertos universitarios.

En el apartado económico, el consejo ha conocido el informe sobre el estado de ejecución del Presupuesto a 30 de septiembre de 2026, ha aprobado los expedientes de modificación presupuestaria realizados en el tercer trimestre, fijado el límite de gasto computable y en empleos no financieros del próximo ejercicio en 286.732.640 euros y autorizado una aportación extraordinaria de 17.173,20 euros para UCOidiomas. También se ha modificado el Plan Estratégico de Subvenciones 26-28.

Asimismo, se ha aprobado el Plan de Comunicación de la Contratación Pública de la Universidad de Córdoba, cuyo objetivo es dar a conocer los resultados de la actividad de contratación universitaria y su contribución a la sostenibilidad, la investigación y la eficiencia económica, así como mejorar la transparencia institucional. La eficiencia operativa, eficiencia económica, apoyo a la investigación y la docencia, sostenibilidad y la transparencia e innovación son las seis líneas prioritarias que establece el documento.

Entre las metas fijadas para 2030 figuran la reducción del 30% del tiempo medio de contratación, la incorporación de criterios de sostenibilidad en al menos el 85% de los contratos y la tramitación en plazo de al menos el 95% de los expedientes de I+D. El plan contempla la difusión de indicadores y resultados, la elaboración de informes trimestrales dirigidos a los órganos de gobierno y una memoria anual para evaluar el impacto de la actividad.

Su desarrollo se llevará a cabo de forma coordinada entre el Servicio de Contratación y Patrimonio, encargado de identificar los contenidos y aportar y validar la información técnica, y el Gabinete de Comunicación, que valorará el interés informativo y definirá el enfoque, formato, canal y momento de difusión de los contenidos destinados a públicos generales.

En el capítulo de Internacional, el consejo ha aprobado las bases reguladoras del programa de movilidad Student Week, destinado a facilitar estancias formativas nacionales del estudiantado de grado dentro del Programa Propio de la Universidad de Córdoba. Estas movilidades deberán aportar un valor añadido respecto a los cursos y actividades formativas habituales de las instituciones participantes y podrán tener carácter plurianual.

El reglamento aborda dos aspectos hasta ahora insuficientemente contemplados en la normativa de internacionalización de la UCO: las movilidades nacionales y el reconocimiento de la labor del estudiantado que participa en el programa Buddies, dedicado al acompañamiento y la tutoría del alumnado procedente de universidades extranjeras para facilitar su acogida e integración académica y social.

Dentro del apartado de estudiantes, se ha aprobado la modificación del Reglamento de Ayudas para el Estudiantado en Riesgo de Exclusión Social, con el objetivo de adaptar sus bases a la normativa vigente sobre subvenciones y actualizar los procedimientos de gestión. Estas ayudas se destinan a estudiantes en situación de dificultad socioeconómica extrema.

Por último, y ya en materia de igualdad, inclusión y justicia social, se han aprobado las bases reguladoras de las ayudas destinadas a sufragar gastos de alojamiento del estudiantado iraní de posgrado matriculado en la UCO durante el curso 25/26 que se haya visto afectado económicamente por el conflicto bélico en su país.

POLÍTICA DEPARTAMENTAL

En el área de política departamental, se ha aprobado la modificación del perfil de una plaza de profesorado ayudante doctor del curso 24/25, la convocatoria de 5 plazas de profesorado ayudante doctor del curso 25/26, las comisiones de selección de plazas de profesorado ayudante doctor de los cursos 24/25 y 25/26 y la designación de plazas con reserva para personal con discapacidad y la adaptación de diez contratos de profesorado ayudante doctor a profesorado permanente laboral.

Asimismo, se ha modificado el Reglamento para el Otorgamiento de la Venia Docendi en la Universidad de Córdoba y aprobado diversas adaptaciones de contrato.

En lo concerniente a investigación, el consejo ha aprobado el calendario 2027 de Convocatorias de Contratos de Personal Investigador y Técnico con cargo a Proyectos, Grupos, Contratos y Convenios de Investigación.

SOSTENIBILIDAD

En el apartado de sostenibilidad, se ha dado luz verde al Reglamento de Gestión, Uso y Convivencia de la Red de Huertos Universitarios de la Universidad de Córdoba, que establece un marco común para la organización, el funcionamiento y el mantenimiento de los huertos existentes y futuros de la institución.

La iniciativa se enmarca en el II Plan de Sostenibilidad Ambiental de la UCO y tiene como finalidad consolidar estos espacios como infraestructuras verdes destinadas al aprendizaje, la experimentación, la convivencia y la transferencia de conocimiento, así como promover su utilización para actividades docentes, de investigación, formación y sensibilización ambiental.

OTROS ACUERDOS

Durante la sesión, el consejo ha aprobado el cambio de denominación del Centro de Desarrollo Universitario Tecnológico de Puente Genil, que pasará a llamarse Centro Universitario de Desarrollo Tecnológico-Andrea García Dorado, y modificado el Reglamento del Premio 'Luis Rodríguez' de Investigación en Interculturalidad.

En materia de nombramientos, se ha aprobado el de María Luisa Rodríguez, como nueva directora de la Cátedra de Estudios de las Mujeres 'Leonor de Guzmán', así como el de la persona gestora de evaluación y miembro de la Comisión de Evaluación del programa Docentia-Córdoba por la rama de Ciencias de la Salud. I

Por último, se ha aprobado la representación del PDI y del PTGAS del consejo de gobierno en el consejo social de la Universidad de Córdoba, el curso Diploma de Cualificación de habilidades y competencias en Servicios y Mercados Financieros, dentro del capítulo de formación permanente, modificado la composición de diversas comisiones, sustanciado diversos recursos y aprobado o ratificado un conjunto de convenios.