La Universidad de Córdoba aprueba su oferta de plazas de nuevo ingreso para el curso 2026/2027

Reunión del consejo de gobierno de la UCO. - UCO

CÓRDOBA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejo de gobierno de la Universidad de Córdoba (UCO) ha aprobado en la sesión ordinaria celebrada este jueves hoy la oferta de plazas de nuevo ingreso de Grado y Máster para el curso 2026/2027, que incorpora el nuevo Grado en Trabajo Social y nuevos programas conjuntos de enseñanzas oficiales, junto a un conjunto de medidas que refuerzan su planificación académica, investigadora y normativa, entre ellas el VII Programa Propio de Posgrado, la Estrategia de Cooperación Universitaria al Desarrollo 2026-2031 y el nuevo Reglamento de Transparencia.

Tal y como ha indicado la UCO en una nota, el consejo de gobierno de la UCO ha aprobado la oferta de plazas de nuevo ingreso para estudios de grado en el curso 2026/2027, que asciende a un total de 4.173 plazas, lo que supone un incremento de 65 plazas respecto al curso anterior. A ellas se suman 109 plazas en la fase de estudiantes extranjeros --11 más que en 2025/2026-- y 62 reservadas a alumnado en riesgo de exclusión social.

Entre las principales novedades, una vez incorporados los informes favorables emitidos por Accua en relación con distintas titulaciones, se suma a la oferta el Grado en Trabajo Social, que contará con 60 plazas. Asimismo, se implanta por primera vez el programa conjunto de enseñanzas oficiales en Bioquímica y Biotecnología, con una oferta de diez plazas. Como consecuencia de su puesta en marcha, los grados de Bioquímica y de Biotecnología ajustan su oferta a 40 plazas cada uno.

En el ámbito del Turismo, se incorpora un nuevo programa conjunto de enseñanzas oficiales entre Turismo (itinerario bilingüe) y Administración y Dirección de Empresas, con diez plazas, al que se suma la oferta del programa conjunto entre Turismo y Traducción e Interpretación (Inglés), con 30 plazas, ya existente pero que no se ha ofertado en el presente curso.

Destaca también la ampliación de la oferta del grado en Ingeniería Informática, que pasa de 110 a 150 plazas, tras la aprobación de la modificación de su plan de estudios. Asimismo, se introducen ajustes en la distribución de plazas en distintas titulaciones, sin que ello altere de forma significativa el equilibrio global de la oferta.

Asimismo, se ha aprobado la convocatoria del procedimiento de admisión por reconocimiento de créditos para el estudiantado que desee continuar estudios de Grado en la Universidad de Córdoba. El plazo de solicitud permanecerá abierto del 6 al 17 de abril de 2026, ambos inclusive, para titulaciones con límite de plazas, y del 8 al 19 de junio de 2026, también ambos inclusive, para aquellas sin limitación.

En lo concerniente a los estudios de máster, el consejo de gobierno ha aprobado la oferta de plazas para el curso 2026/2'27, que asciende a 2.000 plazas en títulos oficiales. La propuesta incorpora cinco títulos cuya implantación queda condicionada a la autorización por parte de la Junta de Andalucía, tras haber sido verificados favorablemente por Accua: Música (Investigación/Interpretación), Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Dirección y Gobierno de las Administraciones Públicas, Dirección de Proyectos y Gestión Ejecutiva de Alojamientos Turísticos.

En este marco, se ha aprobado, asimismo, la solicitud de autorización para la implantación de estas enseñanzas, así como del Grado en Trabajo Social. Estas titulaciones, que han superado o se encuentran en fases avanzadas del proceso de verificación, responden a necesidades formativas emergentes y a demandas del entorno social y productivo, y refuerzan la especialización de la oferta académica de la Universidad.

VII PROGRAMA PROPIO DE POSGRADO

Asimismo, en el ámbito del posgrado, ha quedado aprobado el VII Programa Propio de Posgrado, que mantiene la estructura y líneas estratégicas de ediciones anteriores e incorpora el refuerzo de las acciones de captación y proyección internacional, así como un mayor desarrollo de las líneas de apoyo al doctorado. El programa posibilita la implantación de nuevos títulos contemplados en la Programación Universitaria de la Junta de Andalucía para el período 2025-2028.

Con una dotación total de 855.753 euros, este programa se estructura en tres modalidades: estudios oficiales de máster, doctorado y acciones transversales de posgrado.

En el ámbito de los másteres, cuenta con una financiación de 648.113 euros, destinada a títulos en colaboración con entidades externas (130.954 euros), incentivos a los títulos oficiales (444.840 euros) y ayudas al estudiantado (72.319 euros), especialmente orientadas a la movilidad y la captación de talento internacional.

En cuanto al doctorado, el programa dispone de 130.640 euros, dirigidos a la financiación de los programas, el impulso de la mención industrial --orientada a reforzar la colaboración con el tejido productivo--, la movilidad internacional y el apoyo a la excelencia de las tesis doctorales, la atención a doctorandos con discapacidad y la captación de talento extranjero.

Por otro lado, el consejo ha dado luz verde a la Estrategia de Cooperación Universitaria al Desarrollo para el periodo 2026-2031, que profundiza en las líneas de trabajo desarrolladas en etapas anteriores y define el marco de planificación de la Universidad de Córdoba en materia de cooperación y educación para el desarrollo, en alineación con la Agenda 2030 y el IV Plan Estratégico de la UCO 2025-2030.

INVESTIGACIÓN

En el ámbito de investigación, se ha aprobado la primera convocatoria de 2026 de Proyectos Propios de Investigación y Transferencia (PPIT), destinada a impulsar nuevas líneas de trabajo y reforzar las ya existentes mediante la reutilización de remanentes procedentes de contratos de investigación. La convocatoria, que se tramitará en régimen de concurrencia no competitiva, permitirá financiar proyectos liderados por personal docente e investigador de la UCO. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto del 30 de marzo al 30 de abril de 2026.

En lo referido a la planificación y organización académica, se ha aprobado la adscripción de asignaturas a áreas de conocimiento para el curso 2026/2027, modificado los planes de actividades culturales 2025/2026 de la Etsiam y de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales y dado luz verde al cambio del procedimiento de adaptación del estudiantado del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y del Grado en Turismo, a la modificación sustancial de ambas titulaciones.

Para concluir, el consejo de gobierno de la UCO también ha dado el visto bueno a diferentes asuntos referidos a la formación permanente y del profesorado y materia normativa, además de sustanciar diversos recursos y aprobado distintos convenios.