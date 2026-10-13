La Universidad de Granada bate por cuarto año su récord de investigadores entre los más influyentes del mundo, con 187

La Universidad de Granada bate por cuarto año consecutivo su récord de investigadores entre los más influyentes del mundo. La UGR alcanza un nuevo máximo histórico: 187 investigadores según el ranking de Stanford. - UNIVERSIDAD DE GRANADA

GRANADA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Granada (UGR) posiciona a 187 de sus investigadores entre los más influyentes del mundo según la última edición del prestigioso ranking elaborado por la Universidad de Stanford. Esta cifra representa un nuevo máximo histórico para la institución, con 19 investigadores más que en la edición anterior, cuando se contabilizaron 168.

Así lo ha dado a conocer la UGR en un comunicado, en el que detalla que, una vez más, el área de Inteligencia Artificial y Procesamiento de Imagen destaca como la disciplina con mayor representación de la UGR, con un total de 30 investigadores incluidos en la clasificación, dos más que el año anterior.

Este ranking internacional, denominado 'Ranking of the World Scientists: World's Top 2% Scientists', identifica a los científicos con mayor impacto a partir de los datos de citación recogidos en la base de datos 'Scopus', mediante la aplicación de indicadores bibliométricos estandarizados.

Coordinado por el profesor John Ioannidis, de la Universidad de Stanford, el listado fue actualizado por Elsevier el pasado 7 de octubre, bajo el título August 2026 data-update for 'Updated science-wide author databases of standardized citation indicators'.

La clasificación contempla dos categorías diferenciadas: una que evalúa el impacto científico acumulado a lo largo de toda la trayectoria investigadora (hasta 2025) y otra que analiza exclusivamente el impacto de las publicaciones durante el año 2025.

En la categoría correspondiente a la trayectoria científica completa, la UGR alcanza un nuevo máximo histórico con 115 investigadores, frente a los 104 registrados en la edición anterior y los 96 de 2024. Esta evolución refleja el crecimiento sostenido de la presencia de investigadores de la institución entre los científicos de mayor impacto internacional.

Por su parte, en la clasificación que analiza el impacto científico durante el año 2025, la Universidad de Granada cuenta con 144 investigadores, lo que supone un incremento de 12 respecto a la edición anterior, cuando se registraron 132. También en esta categoría la institución consigue su mejor resultado hasta la fecha.

Considerando ambas clasificaciones y evitando duplicidades, el número total de investigadores de la UGR reconocidos asciende a 187, frente a los 168 de la edición anterior y los 156 de 2023. Con estos resultados, la Universidad de Granada encadena su cuarto año consecutivo batiendo su propio récord de investigadores incluidos en este ranking.

Además, 72 investigadores de la UGR figuran simultáneamente en las dos categorías, seis más que el año anterior, mientras que 28 científicos se incorporan por primera vez a alguna de las dos clasificaciones en esta edición.

En cuanto a la distribución por disciplinas, las áreas científicas con mayor representación de investigadores de la Universidad de Granada son la de Inteligencia Artificial y Procesamiento de Imagen con 30 investigadores (dos más que el año anterior); Física Nuclear y de Partículas con 12 investigadores (cinco más); y Odontología con diez investigadores (uno menos).

Le siguen Farmacología y Farmacia con nueve investigadores (sin cambios); Ciencias de los Alimentos con siete investigadores (sin cambios); Matemáticas con site investigadores (sin cambios); Ciencias del Deporte con siete investigadores (uno más); y Química Analítica con siete investigadores (dos más).

Entre los resultados por áreas, destaca especialmente el crecimiento de Física Nuclear y de Partículas, que incorpora cinco investigadores más respecto al año anterior, así como la consolidación de Inteligencia Artificial y Procesamiento de Imagen como la disciplina con mayor presencia en la clasificación.

"Estos resultados ponen de manifiesto la evolución positiva de la Universidad de Granada en los indicadores de impacto científico y su creciente presencia en una de las clasificaciones internacionales de referencia para el análisis de la producción investigadora", concluyen desde la UGR.