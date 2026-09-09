Universidad de Granada y Clúster Andalucía Aerospace colaborarán en el impulso a la I+D+i en el sector aeroespacial

El protocolo general de actuación entre UGR y Clúster Andalucía Aerospace ha sido suscrito este pasado 8 de septiembre por el rector de la UGR, Pedro Mercado Pacheco, y por Juan Román Gallego, en representación del clúster - UGR

GRANADA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Granada (UGR) y la AEI Clúster Andalucía Aerospace han firmado un protocolo general de actuación que sienta las bases de una colaboración estable entre ambas entidades en el sector aeroespacial.

El documento ha sido suscrito este pasado 8 de septiembre por el rector de la UGR, Pedro Mercado Pacheco, y por Juan Román Gallego, en representación del clúster. Al acto asistió también Carlos Sampedro, director de Transferencia e Innovación de la Universidad de Granada, y María del Carmen García Garnica, secretaria general de la UGR.

Según detallan desde la UGR, el protocolo tiene como objeto establecer un marco de actuación estable para el desarrollo de actividades conjuntas de investigación, desarrollo, innovación, transferencia de conocimiento, formación y divulgación, así como para la cooperación en temas específicos del sector aeroespacial.

La colaboración entre ambas instituciones podrá articularse a través de distintas fórmulas: el desarrollo de proyectos conjuntos de I+D+i, la subcontratación de servicios técnicos y tecnológicos a instituciones de la UGR, la participación conjunta en convocatorias públicas y privadas de financiación, la organización de jornadas, seminarios y eventos de interés común, y el fomento de la transferencia de conocimiento y resultados científicos de la Universidad hacia el tejido productivo del sector.

El protocolo tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogables por un periodo adicional de hasta cuatro años más por mutuo acuerdo de las partes.

Para Carlos Sampedro Matarín, director de Transferencia e Innovación de la Universidad de Granada este protocolo consolida una vía de colaboración estable con un sector estratégico para Andalucía. "La Universidad de Granada cuenta con capacidades muy singulares, como las que aportan el CITIC-UGR o el DaSCI, que pueden traducirse en soluciones tecnológicas concretas para las empresas del clúster. Nuestro objetivo es que este marco se materialice cuanto antes en proyectos conjuntos que generen valor real para nuestra region", ha señalado.

UNA COLABORACIÓN ESTRATÉGICA

Andalucía Aerospace es una asociación privada que surge en 2018 con la vocación de representar al tejido empresarial del sector aeroespacial y de defensa en Andalucía.

Su misión principal consiste en fortalecer el posicionamiento sus empresas asociadas dedicadas a la industria aeroespacial en el mercado nacional e internacional, aumentar su competitividad, fomentar las sinergias entre las empresas, promocionar el desarrollo de la I+D+i, contribuir activamente a la capacitación y formación de los profesionales del sector y actuar como representación institucional ante las instituciones públicos y los organismos de cualquier ámbito territorial, incluso nacionales e internacionales.

Actualmente se compone de más de 100 empresas asociadas, además de colaborar con otras entidades como Universidades y organismos (asociaciones, fundaciones, grupos de interés, etc.) que en el desarrollo de su actividad promueven el sector aeroespacial, trabajando para su crecimiento y puesta en valor.

Juan Román, director gerente de Andalucia Aerospace señala que esta colaboración con la Universidad de Granada permitirá seguir construyendo puentes entre el ámbito académico y empresarial. "Desde Andalucía Aerospace entendemos que la transferencia de conocimiento debe ser uno de los grandes motores de crecimiento del sector. La Universidad genera talento, investigación y conocimiento de primer nivel, mientras que nuestras empresas conocen las necesidades y los retos a los que se enfrenta la industria. Cuando conseguimos conectar ambas realidades, el resultado es una innovación con capacidad real para llegar al mercado, generar nuevas oportunidades y reforzar la posición de Andalucía en la cadena de valor aeroespacial", ha expresado.

En el ámbito de interés del clúster, la UGR aporta capacidades consolidadas en campos directamente vinculados al sector aeroespacial, entre ellas la ingeniería informática y de telecomunicaciones, la inteligencia artificial y la robótica, los sistemas empotrados y de posicionamiento y navegación, la óptica y fotónica aplicada, la nanoelectrónica, la ciencia y tecnología de materiales avanzados, y la física y las ciencias del espacio.

A ello se suma la experiencia de sus escuelas técnicas y grupos de investigación en el desarrollo de sistemas no tripulados y servicios de teledetección mediante drones.

Estas capacidades se articulan en buena medida a través del Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CITIC-UGR) en el que se trabaja en líneas de investigación de vital importancia en el sector aeroespacial como son la nanoelectrónica, comunicaciones 5G/6G, ciberseguridad, sensórica y robótica y drones y el Instituto Andaluz Interuniversitario en Data Science and Computational Intelligence (DaSCI), centro de referencia internacional en ciencia de datos e inteligencia artificial cuyas líneas de trabajo en inteligencia computacional, aprendizaje automático y sistemas inteligentes resultan directamente trasladables a los retos de digitalización, autonomía y procesamiento de datos del sector aeroespacial.

Esta capacidad científico-técnica se complementa con una sólida estructura de apoyo a la transferencia, articulada a través de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI-UGR) que facilitan la conexión entre los grupos de investigación de la Universidad y las empresas del sector, impulsan la creación de spin-offs de base tecnológica y gestionan la participación en proyectos y convocatorias competitivas de I+D+i.

El nuevo protocolo con Andalucía Aerospace se enmarca en la apuesta estratégica de la UGR por reforzar su proyección en sectores de alto valor añadido y por consolidar alianzas de largo recorrido con el tejido empresarial andaluz.