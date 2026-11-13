La Universidad de Granada propone intercambiar conocimientos y servicios sin usar dinero a través de un banco del tiempo

El proyecto conecta a estudiantes, profesorado, personal universitario y alumnado sénior a través del intercambio de tiempo. Cada participante puede ofrecer actividades que sabe realizar y solicitar ayuda en aquellas que necesita. - UNIVERSIDAD DE GRANADA

GRANADA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Granada (UGR) ha presentado 'TimeLab-UGR', un banco de tiempo que propone una nueva forma de colaboración dentro de la comunidad universitaria. Su funcionamiento se basa en intercambiar horas de ayuda sin utilizar dinero: por ejemplo, una persona puede dedicar una hora a enseñar a utilizar herramientas digitales y emplear ese tiempo acumulado para aprender jardinería o practicar un idioma con otra persona. Todas las actividades tienen el mismo valor, independientemente de quién las realice.

El acto de presentación de la iniciativa ha contado este viernes con la participación de Esteban Romero , vicerrector de Innovación Social, Empleabilidad y Emprendimiento de la UGR; María Eugenia García, decana de la Facultad de Farmacia; y varias personas vinculadas al proyecto, que han compartido sus experiencias.

Romero ha destacado la importancia de 'TimeLab' como iniciativa de innovación social con un marcado carácter intergeneracional. El vicerrector ha explicado que el proyecto comenzó a gestarse hace más de un año y ha subrayado su potencial para conectar a la comunidad universitaria y favorecer nuevas formas de colaboración.

Por su parte, María Eugenia García ha señalado que el banco de tiempo se fundamenta en dos principios: igualdad y reciprocidad. "Una hora por una hora", ha explicado la decana, quien ha destacado que el objetivo es que la universidad no sea únicamente un espacio físico, sino también un lugar de encuentro y creación de comunidad.

CÓMO FUNCIONA

El proyecto, impulsado por el Vicerrectorado de Innovación Social, Empleabilidad y Emprendimiento y la Facultad de Farmacia, con la colaboración de Medialab UGR y el Aula Permanente de Formación Abierta (APFA), conecta a estudiantes, profesorado, personal universitario y alumnado sénior a través del intercambio de tiempo.

Cada participante puede ofrecer actividades que sabe realizar y solicitar ayuda en aquellas que necesita. Las posibilidades son muy diversas: enseñar a crear una página web, ofrecer conversación en francés, ayudar con herramientas digitales, enseñar ganchillo, compartir conocimientos de cocina o acompañar a otra persona en alguna actividad cotidiana.

Por cada hora dedicada a ayudar a alguien se obtiene un crédito equivalente a una hora, que puede utilizarse para recibir otro servicio. Así, quien ofrece una clase de francés puede utilizar después ese tiempo para aprender a cultivar un huerto, mientras que la persona que le enseña jardinería puede emplear su crédito en una actividad diferente. No es necesario que dos personas se intercambien servicios directamente, ya que los créditos pueden utilizarse con cualquier integrante de la red.

El sistema se gestiona mediante 'Timeoverflow', una plataforma digital gratuita y de código abierto en la que las personas participantes indican qué actividades ofrecen y cuáles necesitan. Los intercambios quedan registrados para llevar el control de las horas, aunque el proyecto también promueve encuentros presenciales para favorecer el contacto y la confianza entre sus integrantes.

La iniciativa lleva más de un año desarrollándose en una fase piloto vinculada a la Facultad de Farmacia y al Aula Permanente de Formación Abierta, y cuenta ya con más de 50 participantes. Su objetivo es extender progresivamente este modelo al conjunto de la comunidad universitaria.

María del Mar Morales, profesora del Aula Permanente de Formación Abierta e integrante del equipo gestor, ha destacado la importancia de los encuentros presenciales para generar confianza y vínculos personales entre quienes participan.

En esta misma línea, Ivana Ortiz, delegada del Máster de Atención Farmacéutica, ha valorado las oportunidades que ofrece TimeLab para que las personas jóvenes compartan sus conocimientos, acompañen a otras generaciones y aprendan a través del intercambio.

La Universidad de Granada apuesta con esta iniciativa por un modelo de innovación social que busca fortalecer las relaciones intergeneracionales, la cooperación y la participación dentro de la comunidad universitaria, situando el tiempo y las capacidades de las personas como elementos de intercambio y conexión.