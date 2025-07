La Universidad de Jaén acogerá en octubre el primer Congreso Internacional de Mujeres y Diversidades

JAÉN 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) acogerá los próximos días 23 y 24 de octubre el 'I Congreso Internacional Mujeres y Diversidades: avanzando en igualdad desde una mirada interseccional'.

Organizado por el Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Responsabilidad Social y financiado por el Ministerio de Igualdad-Instituto de las Mujeres, pretende reflexionar sobre las dificultades y barreras en la aplicación del enfoque interseccionalidad para una mejor comprensión y estudio de la mujer y la diversidad, considerando dimensiones fundamentales como el género, identidad u orientación sexual, origen étnico, discapacidad, entre otras.

Asimismo, este congreso tiene como objetivo analizar la interseccionalidad, como un enfoque que permite analizar la riqueza y complejidad de las identidades femeninas y, por ende, sobre las diversas causas de vulnerabilidad o de privilegios que pueden coexistir, según ha informado este viernes la UJA.

Para ello, contará con "relevantes académicas y profesionales en el ámbito", como Wendy Harcourt, profesora de Género, Diversidad y Desarrollo Sostenible en el Instituto Internacional de Estudios Sociales de la Universidad Erasmus de La Haya.

Harcourt --que también ha sido presidenta de la Red Mujeres en el Desarrollo de Europa y coordinadora de la Red de Formación Innovadora, Ecología del Bienestar, Género y Comunidad financiada por la UE-- abrirá el congreso con la conferencia 'Pedagogies of care: feminist practices of belonging rather than othering'.

Igualmente, participarán Cecilia Alemany, directora regional adjunta de la Oficina Regional de ONU-Mujeres para las Américas y el Caribe, y Lucas Platero, con una trayectoria marcada por el compromiso activista y la defensa de los derechos del colectivo Lgbtiq+.

También asistirá Isabel Martínez Lozano, directora de Universidades y Promoción del Talento de la Fundación ONCE, quien hasta diciembre de 2011 fue secretaria general de Política Social y Consumo, del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y anteriormente secretaria general de políticas de Igualdad del Ministerio de Igualdad.

El plazo para envío de comunicaciones está abierto hasta el 21 de julio y se puede obtener más información en la web del congreso 'https://eventos.ujaen.es/129675/detail/i-congreso-internacio...'.