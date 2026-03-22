La Universidad de Jaén presenta en Baeza una monografía sobre el patrimonio artístico de cofradías en la Edad Moderna

La presentación de 'El patrimonio de las Cofradías de Baeza durante la Edad Moderna'. - UNIVERSIDAD DE JAÉN

BAEZA (JAÉN), 22 (EUROPA PRESS)

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Baeza ha acogido la presentación del libro 'El patrimonio de las Cofradías de Baeza durante la Edad Moderna', obra de la investigadora baezana María Victoria López Gámez, doctora 'cum laude' en Historia del Arte por la Universidad de Jaén (UJA).

Tal y como ha emitido la institución académica en una nota, el acto contó con la participación del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Baeza, Ignacio Montoro; el director de Editorial Universitaria y Proyección de la Cultura de la UJA, Javier Marín López; el gerente de la Fundación Caja Rural de Jaén, Luis Jesús García-Lomas; y la propia autora, María Victoria López Gámez.

Así, la publicación forma parte de la colección de Artes y Humanidades de UJA Editorial y se integra en la serie Cátedra Vandelvira, patrocinada por la Fundación Caja Rural de Jaén. El libro es fruto de "varios años de investigación y ofrece un análisis profundo sobre las cofradías de Baeza y su implicación en la sociedad de la Edad Moderna".

Según la UJA, a través de documentación original e inédita, la autora ha logrado reconstruir el funcionamiento de estas asociaciones, así como estudiar los procesos de promoción artística desarrollados mediante los bienes muebles e inmuebles que atesoraron, contribuyendo "de manera decisiva" al enriquecimiento del patrimonio de la ciudad.

Asimismo, la obra examina el papel de estas corporaciones en su contexto histórico, prestando atención a su organización, su relevancia social y su evolución durante su periodo de máximo esplendor, aportando una "valiosa contribución al conocimiento de este ámbito tradicionalmente poco estudiado".