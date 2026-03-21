La Universidad de Jaén reafirma su compromiso con los ODS mediante la investigación y la docencia en su 'Semana Verde"

Participantes en la 'Semana Verde' organizada por la Universidad de Jaén. - UJA

JAÉN 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) celebra hasta el 22 de marzo su 'XVII Semana Verde'. A través de esta iniciativa, coordinada desde el Vicerrectorado de Universidad Sostenible y Saludable y el Aula Verde, la institución reafirma su compromiso transversal con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este año, la programación pone un especial énfasis en cómo la academia y la investigación "actúan como motores de cambio" para la sociedad.

El núcleo académico de la 'Semana Verde' lo constituye la 'IV Jornada de Difusión de la Investigación y Buenas Prácticas Docentes en ODS'. Para visibilizar este trabajo, la comunidad universitaria cuenta con una extensa exposición de pósteres que muestran proyectos de investigación e iniciativas en las aulas directamente alineados con la sostenibilidad, detalla la UJA en un comunicado.

Esta muestra puede visitarse durante gran parte de la semana en el vestíbulo del Edificio B4 (ala izquierda) del Campus Las Lagunillas. Con el objetivo de maximizar su difusión, la exposición se trasladará posteriormente al pasillo de la tercera planta del edificio de Magisterio, donde permanecerá abierta del 20 de marzo al 15 de abril.

Asimismo, el programa incluye un ciclo de conferencias de alto nivel científico que abordan retos críticos para el planeta y las personas. Nicolás Olea Serrano, coordinador del Grupo Gemseen, impartió una ponencia sobre recomendaciones para evitar la exposición a tóxicos por vías digestiva, dérmica y respiratoria.

En este sentido, José Liétor acercó a los asistentes 'El poder de la ciencia ciudadana' mediante un caso de éxito y paradigma desarrollado en Jaén. La perspectiva global la aportó Grant Wach, experto de la Dalhousie University (Canadá), con su conferencia titulada 'Earth resources, sustainability and society'.

El compromiso de la UJA con la Agenda 2030 trasciende la investigación teórica para llegar a la acción práctica. Durante la semana, estudiantes, docentes y ciudadanos pueden participar en múltiples actividades de concienciación. Se habilitó por ello un 'Stand de la circularidad' y una exposición de productos agroecológicos y de cosmética natural.

De este modo, la comunidad puede involucrarse directamente a través de un taller de cosmética y una Jornada de Voluntariado Ambiental en el Ecohuerto de la UJA. La conexión con el territorio se refuerza con iniciativas como la celebración del 'Hidrogeodía' para conocer el patrimonio hidrogeológico de Alcaudete; además de actividades de ecoturismo en espacios naturales de Jaén, como la visita al embalse del Aguascebas.

Con la 'XVII Semana Verde', la Universidad de Jaén demuestra que "la consecución de una sociedad más justa, próspera y respetuosa con el medio ambiente comienza en las aulas y laboratorios, y se materializa en el compromiso activo con el entorno socioeconómico y natural", concluye el comunicado.