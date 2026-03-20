La Universidad de Jaén se sitúa en el puesto 814 a nivel mundial, según el Research Ranking SCImago 2026

Archivo - Fachada del Edificio D4 del Campus de Las Lagunillas - UJA - Archivo

JAÉN 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA), según los últimos datos del Ranking de SCImago 2026 por instituciones, ocupa la posición 814 del mundo en el sector de Educación Superior en el ranking de investigación, de entre las 5.500 evaluadas.

Según la UJA, este resultado evidencia un crecimiento sostenido de la institución, que ha logrado escalar 24 posiciones si se toma como referencia las últimas dos ediciones. Este ascenso "resulta especialmente meritorio teniendo en cuenta el notable incremento de instituciones evaluadas a nivel internacional durante los últimos años, lo que hace que el ranking sea hoy mucho más competitivo".

El análisis detallado por áreas arroja resultados históricos para la UJA, al posicionarse como la 21 mejor universidad de España y la 35 de toda Iberoamérica en el área de Matemáticas. En el área de Psicología, la UJA escala hasta el puesto 25 a nivel nacional, consolidando su influencia en el ámbito de las Ciencias del Comportamiento.

En un contexto de transición global, la UJA destaca como la 28 institución de España en Energía, superando a grandes universidades tradicionales. Además, la UJA se sitúa en el Top 35-37 de España en áreas como Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, y Negocios (Business & Management).

El SCImago Institutions Rankings es una de las herramientas de evaluación universitaria más reconocidas. Elaborado a partir de la base de datos Scopus (Elsevier), clasifica a las instituciones basándose en un indicador compuesto que combina tres áreas fundamentales: el rendimiento y la calidad de la investigación (50 por ciento), los resultados de la innovación y transferencia (30 por ciento) y el impacto social medido por su visibilidad web (20 por ciento).