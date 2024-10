La Universidad Loyola apuesta por la colaboración académica con las universidades jesuitas africanas.

SEVILLA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad Loyola, Fabio Gómez-Estern; el vicerrector de Docencia e Internacionalización, Javier Nó, y el coordinador de redes, Ignacio Garrido, han participado en la Asamblea de Rectores de las Universidades Jesuitas en África y Madagascar, encuentro celebrado en Ouagadougou, Burkina Faso.

Este evento, organizado por la recién inaugurada Kosyam Jesuit University of Science (KoJUS), reunió a directivos de instituciones educativas jesuitas de todo el continente africano con el objetivo de fortalecer la colaboración interuniversitaria y el trabajo en red.

A pesar de no pertenecer al continente africano, la Universidad Loyola fue invitada a este foro por las propias universidades jesuitas africanas con el objetivo de explorar posibles proyectos conjuntos que promuevan la cooperación académica y social en áreas clave, reforzando así los lazos dentro de la comunidad educativa jesuita a nivel internacional.

La Asamblea de Rectores de las Universidades Jesuitas en África y Madagascar ofreció una agenda rica en actividades que facilitaron el intercambio de ideas y la creación de vínculos entre los participantes. Uno de los momentos más destacados fue la visita al nuevo campus de la Kosyam Jesuit University of Science (KoJUS), una institución que simboliza el compromiso de las universidades jesuitas africanas con la excelencia académica y el desarrollo regional.

Durante el evento, los rectores participaron en un encuentro institucional con el Ministro de Educación de Burkina Faso, quien mostró su interés en el avance de la educación superior en el país, especialmente con relación a la inauguración de KoJUS. Asimismo, los participantes en la Asamblea asistieron a una audiencia con el Emperador de los Mossé, le Moogo Naaba. Durante la reunión, el emperador Baongo II expresó su satisfacción por la apertura de la nueva universidad jesuita y subrayó el valor de la educación jesuita en su territorio.

Finalmente, la Asamblea culminó con una reunión formal de los rectores de las universidades jesuitas en África y Madagascar. En esta sesión, se discutió la visión para el futuro de la educación superior en el continente, así como las posibles áreas de cooperación internacional para fortalecer el impacto de las instituciones jesuitas. La delegación de la Universidad Loyola Andalucía aprovechó la ocasión para expresar su agradecimiento por la invitación, destacando su disposición para colaborar en iniciativas conjuntas que fortalezcan la red educativa.

INSTITUCIONES REPRESENTADAS

Entre las instituciones participantes se encontraban, además de la anfitriona Kosyam Jesuit University of Science (KoJUS) de Burkina Faso, la Magis University de Madagascar, la Arrupe Jesuit University de Zimbabue, la Loyola University Congo, el Centre de Recherche et d'Action pour la Paix (Cerap) y el Jesuit Institute of Theology (ITCJ) de Costa de Marfil.

Asimismo, participaron el secretario para la educación superior de la Compañía de Jesús, Joseph Christie SJ; el presidente de la Conferencia de Provinciales de África y Madagascar, José Minaku SJ; el provincial de la Provincia de África Oeste, Mathieu Mdomba SJ, y el asistente del Padre General para África de la Compañía de Jesús, Fratern Masawe SJ.

La participación de la Universidad Loyola Andalucía en la asamblea permitió explorar de cerca la realidad de las universidades jesuitas en África, además de abrir nuevas posibilidades para futuras colaboraciones. Entre las propuestas más relevantes, se planteó la idea de organizar un próximo encuentro en la sede de Loyola Andalucía, con el objetivo de continuar las conversaciones iniciadas en Ouagadougou y seguir avanzando en la exploración de oportunidades de trabajo conjunto.

La Universidad Loyola, universidad de la Compañía de Jesús, inició sus actividades en 2013 y es hoy una universidad de referencia en el Sistema Universitario español, por sus resultados académicos, su internacionalización, la empleabilidad de sus graduados y su investigación. Cuenta ya con nueve promociones de egresados y un volumen actual de 5.600 estudiantes en sus tres sedes de Sevilla, Córdoba y Granada.

La Universidad Loyola ofrece la posibilidad de estudiar en sus campus una amplia oferta de grados, dobles grados y diplomas de especialización, en las áreas de Administración y Dirección de Empresas (ADE), Economía, Comunicación, Criminología, Derecho, Educación, Ingeniería, CC de la Salud, Relaciones Internacionales, Teología y Artes. Asimismo, cuenta con una amplia oferta formativa de postgrado, programas de doctorado y formación executive. De igual forma, desarrolla una amplia labor investigadora en estos campos y tiene una fuerte presencia social en las ciudades en las que trabaja.