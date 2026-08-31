La Universidad Loyola recibe a más de 450 estudiantes internacionales en sus campus de Córdoba y Sevilla

Recibimiento de los estudiantes internacionales de la Universidad Loyola en los campus de Sevilla y Córdoba para el curso 2026/2027. - UNIVERSIDAD LOYOLA

SEVILLA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad privada Loyola ha recibido a 456 estudiantes internacionales que inician este curso 2026/2027 sus estudios en los campus de Sevilla y Córdoba, de los cuales 95 han realizado matrícula completa para cursar la totalidad del Grado, mientras que 361 estudiantes realizarán intercambio académico y de prácticas.

En una nota de prensa, la Loyola ha destacado que se ha incrementado un 180% la cifra de estudiantes con matrícula completa en la instutición, pasando de 24 en el curso pasado a los 95 actuales, lo que demuestra una "universidad con fuerte proyección internacional" a través de "la captación y el acompañamiento de estudiantes internacionales por medio de Global Enrollment Office (GEO), integrada en el Servicio de Futuros Estudiantes".

Así, el objetivo es convertir a la institución jesuita en un destino académico internacional de referencia en el sur de España. De esta forma, el campus de Sevilla acogerá a 80 estudiantes internacionales de grado completo, mientras que 15 lo hacen en Córdoba. Entre las titulaciones más demandadas destacan Creación y Producción Musical, Artes Escénicas y Cinematográficas, Relaciones Internacionales, ADE -especialmente bilingüe-, Ingeniería Biomédica, Ingeniería Aeroespacial y Marketing y Publicidad.

Los nuevos alumnos proceden de 24 países distintos, con especial representación de México, Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú, Venezuela, Puerto Rico, El Salvador y Estados Unidos, lo que refuerza la presencia de Loyola en América Latina.

Por su parte, el rector Fabio Gómez-Estern ha subrayado que "la dimensión internacional forma parte de la estrategia de crecimiento de la Universidad Loyola y con la incorporación de estudiantes de distintos países a nuestros campus amplía la diversidad de nuestra comunidad universitaria y refuerza nuestra voluntad de consolidarnos como una universidad cada vez más global, capaz de atraer talento y de ofrecer una formación con una clara perspectiva internacional".

De su lado, el director de Global Enrollment Office, Borja Martín, ha considerado que el objetivo es "seguir posicionando internacionalmente a Loyola como universidad jesuita desde el sur de España, abierta al mundo y comprometida con la empleabilidad, el emprendimiento y una formación internacional".

En paralelo, Loyola acoge este semestre a 355 estudiantes de intercambio académico (140 en Córdoba, 215 en Sevilla) y a 6 estudiantes internacionales que realizarán prácticas en distintos servicios de la universidad. Los principales países de procedencia son Italia, Francia, Alemania, Polonia, Países Bajos y Reino Unido.

En su mayoría, han elegido cursar asignaturas de ADE, Psicología, Relaciones Internacionales, Derecho, Educación Primaria y Publicidad y Marketing Digital. Durante la 'Welcome Week', organizada por la Oficina Internacional, los estudiantes participan en un curso intensivo de español, actividades culturales y de integración -como visitas guiadas al casco histórico de Sevilla y Córdoba y a la Mezquita- y sesiones informativas académicas y de vida universitaria.

La apuesta internacional de Loyola se apoya en la actividad de sus oficinas especializadas, en acreditaciones internacionales como la AACSB, en programas de doble titulación con universidades como Loyola New Orleans, Loyola Chicago o la Universidad Católica del Uruguay, así como en una metodología docente innovadora que refuerza la experiencia global del estudiante.

El rector ha insistido en que "en un contexto de cambio demográfico y de mayor competencia global, Loyola quiere abrirse más allá de Europa y Latinoamérica, llegando también a países como Marruecos o China y por tanto, nuestra obligación es operar globalmente".

Este jueves, la Loyola celebrará la jornada oficial de bienvenida a todos los nuevos estudiantes, con actividades de acogida en los campus de Sevilla y Córdoba. A partir del próximo lunes, 7 de septiembre, darán comienzo las clases del curso académico 2026/2027.