Las universidades públicas andaluzas consideran "vital" cumplir el modelo de financiación en su recta final

Encuentro anual de los rectores de las universidades públicas andaluzas, celebrado en el Hospital Real de Granada. - UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los rectores y la rectora de las universidades públicas andaluzas han señalado este jueves que el cumplimiento del modelo de financiación vigente, cuya aplicación entra en su recta final durante el curso 2026/27, es "vital" para el Sistema Universitario Público Andaluz (SUPA).

Así lo han expuesto durante el encuentro anual de los rectores de las universidades públicas andaluzas, celebrado en el Hospital Real de Granada con el objetivo de fortalecer los lazos de cooperación y colaboración entre las diez instituciones de educación superior, según ha informado la institución en una nota.

Más de un centenar de vicerrectores y vicerrectoras han participado en distintas sesiones de trabajo, con la Universidad de Granada (UGR) como anfitriona, en las que se han abordado las principales transformaciones que afrontará el sistema universitario durante este curso 2026/27, marcado por la entrada en vigor de un nuevo marco normativo y por la recta final del actual modelo de financiación.

Las universidades andaluzas afrontan este curso numerosos retos, pero también nuevas oportunidades, en un año académico marcado por importantes novedades, entre ellas la implantación de 13 nuevos títulos de Grado y 23 de Máster, la adaptación a la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA), la mejora de la sostenibilidad de los campus, el impulso a la internacionalización a través de las alianzas europeas y el refuerzo de la igualdad de oportunidades.

Por su parte, el portavoz del sistema universitario público andaluz, Paco Oliva, ha destacado el compromiso de las instituciones académicas con el desarrollo de Andalucía, "en un momento en el que la formación de calidad se posiciona como una capacidad estratégica para el progreso de nuestra Comunidad Autónoma".

Asimismo, Oliva ha subrayado que "las sociedades que más prosperidad han alcanzado son las que apuestan por la inversión en ciencia y tecnología", dos pilares, a su juicio, de "una economía de alto valor añadido que contribuya al desarrollo territorial de Andalucía".