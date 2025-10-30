Universitarios participan en la jornada 'Auditor por un Día' del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Territorial 7ª, del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (Icjce), que agrupa a los profesionales de la auditoría de Sevilla, Badajoz, Cádiz, Córdoba, Huelva y Ceuta, ha celebrado este pasado miércoles, la jornada 'Auditor/a por un Día', una iniciativa destinada a acercar a los estudiantes universitarios a la profesión de auditoría y ofrecerles una experiencia práctica en el entorno laboral.

Según ha informado la agrupación en una nota, en la jornada han participado 35 estudiantes que han tenido la oportunidad de trabajar durante todo el día con los profesionales de las distintas firmas de auditoría colaboradoras para conocer de primera mano cómo es el día a día de un auditor. Entre las empresas colaboradoras de esta iniciativa han estado las firmas Audiel Auditores y Consultores, S.L. (Córdoba), Auren Spain, BDO, Deloitte, EY, KPMG, MSA Auditores, PwC y RSM Spain.

Por otro lado, en la recepción de los estudiantes en el arranque de la jornada el presidente de la Agrupación Territorial 7ª Icjce, Luis Fernández Prieto y el Delegado de Formación y coordinador de la iniciativa, Miguel Ángel Cayrasso, han expresado que esta jornada ha ofrecido a los estudiantes universitarios "la oportunidad de vivir la profesión desde dentro, fomentando el talento joven, la empleabilidad y la formación práctica en auditoría".

Entre las universidades que han participado directamente en la jornada 'Auditor/a por un Día' se encuentran la Universidad Loyola, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Universidad de Córdoba, y Universidad de Cádiz (UCA). Además de estas, la iniciativa incluye a centros especializados como la Facultad de Turismo y Finanzas --perteneciente a la Universidad de Sevilla--, y la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de la Universidad de Huelva, así como alumnos del Master Universitario en Auditoría y Contabilidad Superior (MACS).