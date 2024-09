UPA Andalucía tilda de "magnífica" la comercialización de aceite de oliva en agosto, con 88.000 toneladas vendidas

SEVILLA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El responsable de la Sectorial de Olivar y Aceite de Oliva de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y secretario general de UPA Andalucía, Cristóbal Cano, ha calificado como "magnífica" la comercialización de aceite de oliva en agosto, con 88.000 toneladas vendidas, incluyendo importaciones.

En un comunicado, la organización agraria ha celebrado que la comercialización de aceite de oliva "no para de crecer". Así, destaca que los datos hechos públicos por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) confirman la "magnífica respuesta" de los consumidores a la grasa vegetal "más sana y saludable" del mundo, puesto que con las 88.000 toneladas comercializadas en agosto --incluyendo importaciones-- se superan ya en un 5% las ventas del año pasado en este mismo periodo.

Según UPA, en los once meses que de campaña se han vendido 1.052.000 toneladas y a falta de contabilizar el mes de septiembre, la actual campaña de comercialización 2024 concluirá por encima de la de 2023, cuando se vendieron 1.085.000 toneladas.

Asismo, ha indicado que las 88.000 toneladas vendidas en agosto, "un mes complicado siempre por las vacaciones", (incluyendo las importaciones), demuestran que la comercialización "no se resiente en absoluto" y que las exportaciones "consolidan su fortaleza" gracias a que los consumidores "siguen fieles" al aceite de oliva, con unos precios "estables" y con "la seguridad" de que "llegaremos a la próxima cosecha con el abastecimiento garantizado", a pesar de hacerlo con el enlace "más bajo del siglo", que "no superará las 200.000 toneladas".

Cano destaca un dato por encima de todos los ofrecidos por la AICA para analizar la situación actual del sector. "El año pasado teníamos, por estas fechas, 321.200 toneladas de aceite de oliva de existencias, un 15% más de las que tenemos en septiembre de 2024, porque actualmente hay disponibles 271.966 toneladas. Y nos queda todavía un mes para dar por concluida la campaña de comercialización, por lo que estaremos por debajo de las 200.000 toneladas de enlace entre cosechas y superaremos la comercialización final del millón ochenta y cinco mil toneladas de 2023", ha apuntado.

En cuanto al precio, el secretario general de UPA Andalucía hace hincapié en las previsiones de cosecha en otros países productores de la cuenca mediterránea, así como la producción española, para insistir en la estabilidad.

"Por ejemplo en Italia y Marruecos no hay prácticamente aceite y sus previsiones de próxima cosecha son extremadamente bajas. España volverá a ser la despensa mundial del aceite de oliva y eso se tiene que notar en el precio, que debe permanecer estable en unos niveles razonables para el olivar tradicional. Las cifras que manejamos en el sector están claras y todo indica a que los precios no tienen que sufrir ni vaivenes acusados ni muchísimo menos descalabros porque no hay razones objetivas para ello", concreta Cristóbal Cano.

Según remarca la organización, agosto ha terminado con unas existencias totales de 321.200 toneladas, que se reparten en 138.662 toneladas en poder de las cooperativas y almazaras; 131.740 toneladas en manos de los envasadores y 1.564 toneladas en el Patrimonio Comunal Olivarero. En palabras del responsable de la Sectorial de Olivar y Aceite de UPA, "hay aceite disponible y el abastecimiento está garantizado. Ahora tenemos la mirada puesta en el cielo, porque necesitamos lluvias en septiembre y en octubre para asegurar el fruto que hay en el árbol. De lo contrario, las previsiones de cosecha irán a la baja".