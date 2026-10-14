UPA cifra 2.000 millones las pérdidas para los olivareros en una campaña con ventas récord y precios "ruinosos"

Archivo - Paisaje de olivar de Sierra Mágina - CR SIERRA MÁGINA - Archivo

JAÉN 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

UPA Andalucía ha denunciado que los olivareros han perdido cerca de 2.000 millones de euros durante la campaña de comercialización 2025/2026. Según la organización, esta cifra, que supera los fondos que recibe el sector a través de la Política Agrícola Común (PAC) en la comunidad, se produce en un contexto de excelentes cifras de ventas pero con precios en origen "ruinosos" que no cubren los costes de producción.

El secretario general de UPA Andalucía, Jesús Cózar, ha apuntado en un comunicado que a los agricultores de olivar tradicional "no les salen las cuentas por los intereses de unos especuladores que se benefician con el sudor de su trabajo". En este sentido, ha lamentado que, mientras el precio en origen ha descendido más de un euro en el último año, los consumidores apenas han percibido esta bajada en los lineales de los supermercados.

"El aceite de oliva se vende prácticamente al mismo precio en los supermercados que hace un año, pero los olivareros cobramos mucho menos por producirlo", ha explicado Cózar.

Según los datos de la organización, el precio en origen ha pasado de unos 4,20 euros por kilo en octubre de 2025 a situarse en el entorno de los tres euros en la actualidad. Por el contrario, en el punto de venta al público, el consumidor solo ha experimentado una rebaja de diez céntimos por litro, pasando de una media de cinco euros a los 4,90 euros actuales.

Ante esta situación, el responsable de UPA Andalucía ha exigido que se examine qué ocurre en los distintos eslabones de la cadena para determinar quién está reteniendo ese valor. "Queremos saber quién se está beneficiando de esta situación", ha remarcado, tras advertir de que estas pérdidas inasumibles ponen en riesgo la continuidad de miles de explotaciones familiares.

Para la organización agraria, la evolución a la baja de las cotizaciones resulta "difícil de explicar" si se tiene en cuenta el elevado volumen comercializado frente a una producción media-baja. En concreto, durante la campaña 2025/2026 se ha vendido más aceite del que se ha producido, registrándose unas salidas totales de 1,48 millones de toneladas frente a una producción acumulada en España de 1,3 millones de toneladas (1.305.828 toneladas).

"Con el enlace de la campaña anterior y las importaciones había aceite suficiente para atender el mercado, pero no entendemos que, con estos datos de comercialización, los precios en origen se hayan mantenido durante tantos meses en niveles de entre tres y 3,50 euros", ha señalado Cózar.

Según los datos definitivos de la campaña analizados por la organización, las salidas al mercado durante el pasado mes de septiembre alcanzaron las 130.000 toneladas, incluyendo las importaciones .

Con estos datos, las existencias totales para el inicio de la nueva campaña (enlace de campaña) se sitúan en 356.914 toneladas. De esta cantidad, un total de 175.745 toneladas corresponden a cooperativas y almazaras; 178.291 toneladas se encuentran en manos de los envasadores, y las restantes 2.878 toneladas pertenecen al Patrimonio Comunal Olivarero.