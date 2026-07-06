La UPO analizará el patrimonio del verso clásico en su cuarta edición de los cursos de verano de Carmona (Sevilla)

El catedrático emérito en Interpretación y actor, Roberto Quintana, codirector de la cuarta edición del curso "El monólogo, elemento esencial del verso clásico. La voz hablada, la voz cantada" como parte de los cursos de verano de la UPO en Carmona - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

CARMONA (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) acogerá entre el 14 de julio y el 16 del mismo mes la cuarta edición del curso 'El monólogo, elemento esencial del verso clásico. La voz hablada, la voz cantada', como parte de la programación de los cursos de verano de la UPO en su sede de Carmona-Rosario Valpuesta. Un curso que pretende dar a conocer "el descomunable patrimonio teatral" que España posee y que hoy en día se encuentra "en una situación tremendamente difícil ya que "se produce poquísimo".

Así lo ha afirmado el actor y catedrático emérito en Interpretación, Roberto Quintana, quien codirige el curso junto al tenor y profesor de canto, Eugenio Jiménez. En este sentido, Quintana ha explicado que "en Andalucía tenemos un listado de cerca de 100 autores del Siglo de Oro" que sin embargo están "ausentes" de los escenarios y de los circuitos de difusión cultural.

Asimismo, ha criticado que "las instituciones públicas no muestran ningún interés por el teatro y el verso clásico", debido a que "los títulos que hoy se presentan son revisiones de los textos clásicos de Calderón de la Barca o Tirso de Molina". Del mismo modo, ha insistido en que el patrimonio teatral español es de "una trascendencia" que "no tiene ningún otro país de teatro clásico, como el de Reino Unido".

Por ello, Quintana ha apuntado que el objetivo del curso --que alcanza su cuarta edición-- es "hablar del verso", cuyo futuro en España "no pasa por buena situación". "Lo que tratamos de hacer en esos tres días es difundir la cultura teatral al tiempo que profundizar en el estudio del monólogo, parte fundamental del teatro versal", ha manifestado. En palabras del codirector del curso, los alumnos abordarán la interpretación de las piezas clásicas del Siglo de Oro, así como la fuerza, la intensidad y la proyección del cante.

"Hay que empezar por lo estructural y lo más difícil para entrar en un territorio y ver el resto de cosas fáciles después", ha añadido Quintana, quien también ha defendido que "en el verso está la esencia de la interpretación de la forma". Al hilo, el director ha asegurado que el curso está abierto para "un amplio abanico de gente" interesada en la interpretación, desde "los grupos profesionales que se dedican al teatro" a los "grupos de aficionados y también de gentes que no son específicamente del territorio escénico, como poetas o escritores".

Para concluir, Quintana ha reseñado que el programa de las jornadas es "específico" porque "habla del verso pero de la voz al mismo tiempo". Entre las actividades del curso, ha destacado los contenidos sobre articulación vocal, registros sonoros, aspectos teóricos de la interpretación y la puesta en escena, por parte de los alumnos, de monólogos de célebres autores de la literatura española.