UPO.-Gestor cultural pide incorporar "metodologías innovadoras y aprovechar la IA" en proyectos culturales

El experto en innovaciones aplicadas a proyectos culturales y coordinador del área de Industrias Culturales en la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Francisco Miguel López, en los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

CARMONA (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

El especialista en innovación aplicada a proyectos culturales y coordinador de Industrias Culturales en la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Francisco Miguel López, ha pedido "aumentar la formación en metodologías de innovación" así como "aprovechar los usos de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito de la gestión cultural". Durante la segunda edición del curso 'Innovación cultural: Design Thinking con inteligencia artificial', López ha afirmado que estas herramientas "ayudan a llegar más rápido y a hacer cosas más interesantes" en proyectos culturales.

En declaraciones a Europa Press, López ha asegurado que "sigue pasando que en muchas partes del sector cultural no usan nuevas técnicas y dan palos de ciego". En concreto, ha explicado que el método 'DesignThinking' consiste en un procedimiento de investigación por el que, a través de varios pasos, se detectan las necesidades de un grupo de población y con las que después se elaboran soluciones. Por ejemplo, podemos analizar cuáles son las dificultades de acceso de los jóvenes a la cultura, por lo que se analiza el problema, se define el reto a abordar, se plantea la solución y se pone a prueba esta propuesta.

Al hilo, López afirmado que es "una metodología que trata un problema pensando siempre en las personas" y en estas jornadas, se pone el foco en el ámbito de las cuestiones culturales. "El objetivo está en elaborar soluciones que sirvan para enmendar ese problema", ha insistido, a la vez que ha indicado que dichas innovaciones pueden contribuir a acelerar los procesos de investigación, en los que también se manejan una gran cantidad de datos.

En este sentido, ha añadido que "al entrenar a la IA en 'Design Thinking' y darle instrucciones y contexto sobre esta metodología, puede sintetizar datos", como también puede trabajar en la parte creativa, puesto que "podemos realizar interacciones con ella para comparar las ideas".

Por otra parte, ha advertido que "no todo el mundo que conoce la IA sabe usarla", así que ha pedido "más formación y entrenamiento con ella" para explotar todas sus posibilidades. Especialmente en materia de gestión cultural, ya que "más allá de la idea de que la gente no viene al teatro porque prefiere el fútbol; puede modificarse la comunicación, cambiar la programación y plantear la experiencia con este método para conocer qué es lo que necesita la gente", según López.

En esta línea, ha admitido que la cultura "tiene ciclos de subida y bajada, debido a que el público cambia a nivel generacional". Por tanto, ha recomendado aprovechar las innovaciones técnicas en proyectos culturales. De hecho, López ha observado un cambio "notorio" entre la primera y la segunda edición del curso, ya que "ha cambiado la experiencia del uso de la IA" y por ende, en esta edición "se reconocen los nuevos aspectos que ahora nos proporciona".

Es por ello que los alumnos reciben durante estas jornadas formación "para elaborar buenos 'prompt' de respuesta a la IA, crear imágenes, diseños digitales e incluso prototipos de páginas web". Sin embargo, "mi sorpresa ha sido que todo el mundo, sin importar si había conocido las herramientas de IA antes o no, ha quedado sorprendido con los usos que podemos darle", ha expresado.

Por otro lado, el especialista ha señalado que a pesar de que la IA plantea un gran hándicap sobre dónde va a acabar la figura del profesional, "hay que aprovecharla para llegar a lugares que antes no podías acceder por cuestión de prioridades". De esta forma, ha invitado a "hacer proyectos más grandes" en los que la IA se utilice para agilizar procesos como "la planificación y organización".

Igualmente, López ha afirmado que "el reto que tienen las industrias culturales consiste en no ponerse barreras en relación a la IA sin antes haberla conocido". Además, ha resaltado que "la IA es una herramienta de apoyo y el criterio profesional y personal sigue centrando el proceso".

Para concluir, ha animado a los alumnos del curso a que "se atrevan, prueben e insistan" en incorporar estas técnicas innovadoras en su labor profesional, así como a "no perder la oportunidad que se nos ha planteado". Ya que "nos ha tocado una generación de grandes cambios, quédate con los elementos de innovación que te sean necesarios". Igualmente, ha enfatizado que "no hay que tener prejuicios en este sentido, por lo que la formación es esencial para aprovechar esta nueva fuente de oportunidades de generar experiencias artísticas".