Urbanismo y las universidades de Córdoba y Pablo de Olavide organizan jornadas de puertas abiertas a Cercadilla

Participantes en el Curso Internacional de Metodología de la Investigación Arqueológica en Cercadilla. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), la Universidad de Córdoba (UCO) y la Universidad Pablo de Olavide (UPO), como parte del acuerdo suscrito para la puesta en valor de yacimiento de Cercadilla, han organizado unas jornadas de puertas abiertas a la zona del conjunto arqueológico en el que se interviene como parte del Curso Internacional de Metodología de la Investigación Arqueológica.

Según ha informado el Ayuntamiento, las visitas, que serán realizadas por miembros del equipo científico de la excavación, se llevarán a cabo entre los días 14 y 19 de septiembre a las 10,00 horas; mientras que los días 25 y 26 del mismo mes, se realizarán dos entradas guiadas. La primera de ellas tendrá lugar a las 10,00 horas y la segunda a las 11,30 horas.

Las personas interesadas deben solicitar la reserva de la visita en el correo electrónico: 'arqueolo@upo.es'. Tras la confirmación de inscripción, el punto de encuentro será la entrada al yacimiento, situada en la Avenida Vía Augusta, junto al aparcamiento de la estación de ferrocarril.

El Curso Internacional de Metodología de la Investigación Arqueológica, reúne desde el día 7 de septiembre a estudiantes de grado y posgrado de ramas del conocimiento vinculadas directamente a la arqueología, con el Palacio Imperial de Córdoba como objeto principal de estudio. El itinerario formativo del curso ha suscitado el interés de 26 alumnos nacionales e internacionales, lo cual supone la cobertura de la totalidad de las plazas ofertadas.

Bajo la dirección del profesor de la UPO, Rafael Hidalgo, y con la participación de profesorado de la Universidad de Córdoba, está previsto el desarrollo de una intervención arqueológica puntual en la Trichora norte del Palacio de Maximiano Hercúleo, uno de los espacios secundarios que se dispusieron entorno al gran salón del trono. De esta forma, los inscritos en estas jornadas formativas podrán trabajar de forma directa sobre un espacio de gran importancia histórica bajo el control y seguimiento del jefe de la Oficina de Arqueología de la GMU, Juan Murillo.

El edificio en que se realizará la actuación presenta un especial interés por constituir el espacio principal de la reutilización del Palacio Imperial como centro de culto cristiano, siendo uno de los más importantes complejos cristianos de la Córdoba tardoantigua y altomedieval, en torno al que se concentra una importante necrópolis. En el interior de dicho edificio se localizó en 1992 el anillo sello del obispo Sansón, así como la lápida del obispo Lampadio, obispos de Córdoba de los que no se tenía constancia hasta entonces.