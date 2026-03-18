Ustea afirma que se perderán 410 aulas más en la pública y la Junta recuerda que abrirá al menos 152 por bajada de ratio

Protesta de Ustea por la situación de la educación pública. - USTEA

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Ustea ha alertado este miércoles de que la escuela pública andaluza ha perdido 410 aulas en las etapas de Infantil y Primaria y en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), un dato al que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha replicado advirtiendo que la central sindical "confunde el periodo de solicitud de plazas con el de matriculación, que se abre en el mes de junio", y recuerda que la planificación de aulas "parte de los datos del censo y de la evolución histórica del número de nacimientos, que vuelve a mostrar un descenso de 1.570 nacimientos en 2023 para una disminución acumulada de natalidad desde 2018 de 40.000".

En una nota, Ustea ha avisado de que estas "supresiones", que se suman a las 360 clases eliminadas este curso y a las 2.758 menos desde 2019, "afectan exclusivamente a la educación pública, mientras que la enseñanza concertada se blinda cada cuatro años". Entre los "numerosos casos provinciales, destaca Córdoba --apunta la nota--, donde se han perdido 20 clases en Primaria y 20 en ESO, un dato que evidencia que las eliminaciones de aulas están alcanzando también a la enseñanza secundaria".

Fuentes de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional recuerdan a Europa Press que "en todo caso, y ya para el curso que viene, hemos implementado una medida estructural histórica de bajada de ratio a 22 alumnos en Infantil de tres años, que se llevará a cabo con la creación de más de 152 aulas nuevas, en una previsión inicial, aunque después del periodo de solicitud de plazas se estima que sean bastantes más".

"Ustea se desmarcó --apunta la Junta-- de una bajada estructural de ratio a 22 que se irá trasladando a todas las aulas de Infantil y después a las de Primaria gracias al acuerdo con CSIF, ANPE y UGT. El acuerdo también contempla contabilizar al alumnado de necesidades educativas especiales como doble para el reparto de los refuerzos y un refuerzo de plantilla docente para los próximos años que supera los 6.000 profesionales".