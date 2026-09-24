Vadym Kholodenko y Simon Trpceski se citan en el XXIV Festival Internacional de Piano Rafael Orozco de Córdoba

Archivo - El pianista Vadym Kholodenko. - AYUNTAMIENTO - Archivo

CÓRDOBA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La XXIV edición del Festival Internacional de Piano Rafael Orozco de Córdoba tendrá lugar entre el 22 de octubre y el 13 de noviembre y, entre otros nombres muy destacados del pianismo internacional, contará con la presencia de Vadym Kholodenko, pianista ucraniano y Medalla de Oro del Concurso Internacional Van Cliburn, y del macedonio Simon Trpceski, aclamado por su virtuosismo y su carismática presencia escénica. Ambos ofrecerán sus recitales en el Teatro Góngora los días 30 de octubre y 13 de noviembre, respectivamente. Las entradas ya están a la venta y pueden adquirirse a través de la web del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE), en 'https://teatrocordoba.es/', con precios de 12 euros.

Según ha informado el Ayuntamiento, combinando un pianismo de gran intensidad, una amplitud de repertorio sin igual y un nivel de refinamiento interpretativo que asciende a los reinos de la poesía, Vadym Kholodenko se considera un artista como pocos se han visto en el mundo desde los grandes pianistas de la Edad de Oro.

Medalla de Oro del Concurso Internacional de Piano Van Cliburn, el distinguido pianismo de Kholodenko y su profunda sensibilidad artística le han valido invitaciones de muchas de las mejores orquestas y salas de concierto del mundo. Entre sus recientes y próximos conciertos destacan colaboraciones con importantes orquestas de Norteamérica --las Sinfónicas de Atlanta, Cincinnati e Indianápolis y la Orquesta de Filadelfia--, Europa --la Orquesta del Festival de Budapest, la Sinfónica Nacional Danesa, la Filarmónica della Scala, la Filarmónica de Londres y la Sinfónica de Viena-- y Asia --las Sinfónicas Nacional de Taiwán, de Sídney y Metropolitana de Tokio--.

Ha colaborado con directores como Karina Canellakis, Myung-Whun Chung, Christoph Eschenbach, Iván Fischer, Cristian Macelaru, Susanna Mälkki, Sir Antonio Pappano, Thomas Sondergard o Kazuki Yamada, y actúa en recital en los grandes escenarios de Londres, París, Viena, Boston, Chicago y Nueva York, donde ha sido elogiado por su técnica y su capacidad para momentos de gran delicadeza. El programa que interpretará estará integrado por obras de Liszt y la colosal transcripción que este hizo de la Sinfonía fantástica de Berlioz.

En cuanto a Simon Trpceski, cabe subrayar que ha sido elogiado por su poderoso virtuosismo, su enfoque expresivo y su carismática presencia escénica. Desde que fue impulsado a la escena internacional como New Generation Artist de la BBC, ha colaborado con más de cien orquestas en cuatro continentes y con directores de gran prestigio.

Su fructífera relación con Vasily Petrenko dio lugar a grabaciones de referencia, entre ellas la integral de los conciertos de Rachmaninoff con la Royal Liverpool Philharmonic para Avie, y los de Chaikovski y Prokofiev para Onyx Classics. Para Linn Records grabó, junto a Cristian Macelaru, los dos conciertos de Shostakóvich. En la temporada 2023-24 fue artista residente de la Royal Scottish National Orchestra, con la que grabó los Conciertos número 2 y número 5 de Saint-Saëns bajo la dirección de Thomas Sondergard, álbum publicado en 2026.

Reconocido recitalista, ha actuado en las principales salas de Nueva York, San Francisco, Washington D.C., Londres, París y Ámsterdam, entre otras. En 2023 inauguró una nueva etapa con Concerto Makedonissimo, estrenado junto a la Orquesta Tonkunstler y Yutaka Sado en el Musikverein de Viena. Su programa estará compuesto por obras de Chaikovski --entre otras, la suite de Cascanueces, en la prodigiosa versión de Mijaíl Pletnev--, Ravel y Prokofiev.

ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE RAFAEL OROZCO

Esta XXIV edición, que será presentada en su totalidad en fecha próxima, coincide con el 80 aniversario del nacimiento de Rafael Orozco (Córdoba, 1946-Roma, 1996), uno de los pianistas españoles de mayor proyección internacional del siglo XX, triunfador en 1966 del Concurso Internacional de Piano de Leeds y solista con las principales orquestas del mundo, bajo la batuta de directores como Barenboim, Giulini, Barbirolli, Muti, Abbado, Comissiona y otros grandes maestros.

El Festival Internacional de Piano Rafael Orozco fue fundado en 2002 a iniciativa del pianista y catedrático Juan Miguel Moreno Calderón, entonces director del Conservatorio Superior de Música 'Rafael Orozco', con motivo del centenario de esa institución.

Desde entonces, y bajo su dirección artística, se ha consolidado como una cita anual de referencia en el panorama pianístico español e internacional. Por él han pasado ya más de 200 pianistas de una treintena de países de Europa, América y Asia; entre ellos, grandes figuras como Grigori Sokolov, Arcadi Volodos, Katia y Marielle Labèque, Yulianna Avdeeva, Marc-André Hamelin, Nikolai Lugansky, Boris Giltburg, Vladimir Ovchinnikov, Jorge Luis Prats, Boris Berman o Javier Perianes.