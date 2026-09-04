Valdepeñas de Jaén y Los Villares valoran el impacto económico y promocional que supone la llegada de La Vuelta

Llegada en una etapa de La Vuelta a España 2026. - UNIPUBLIC/CXCLING CREATIVE AGENCY/TONI BAIXAULI

JAÉN 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de Valdepeñas de Jaén y Los Villares han valorado el impacto económico y promocional que supone que la Sierra Sur sea este sábado meta de la 14ª etapa de La Vuelta Ciclista a España 2026, que acabará en el Alto de la Pandera.

Un protagonismo que tendrá de forma especial también la capital, desde donde saldrá el pelotón a las 13,15 horas. Entre medias, con un recorrido de 155 kilómetros, discurrirá por términos como Mancha Real, Torres, La Guardia de Jaén, Los Villares, Fuensanta de Martos, Castillo de Locubín y Valdepeñas de Jaén.

La alcaldesa de este último municipio, Laura Nieto, ha aludido al movimiento que ya se nota con una prueba que "siempre levanta mucha expectación" y repercute en los establecimientos locales. "Precisamente, lo he estado hablando con el camping y decía que para hoy tenía un montón de entradas con La Vuelta, de gente que venía a verla", ha puesto como ejemplo.

Y ello, sin olvidar el escaparate que supone para esta población y la Sierra Sur. "Las imágenes que se pueden ver siempre a través de la televisión son impresionantes y es una oportunidad también única para que nos conozcan y la gente quiera también venir en persona a conocer nuestro municipio", ha afirmado.

En todo caso, ha animado a disfrutar ya este sábado de Valdepeñas de Jaén con una Vuelta que hará "doblete" destacado, al pasar por "la famosa calle del Muro, que se pone impresionante de gente", y meta en La Pandera.

Una sierra que también comparte la vecina localidad de Los Villares, donde también se espera con expectación la llegada de la ronda española. "Es un orgullo que Los Villares y Sierra de la Pandera vuelvan a ser el epicentro del ciclismo mundial, con lo que eso supone para nuestro pueblo", ha asegurado la alcaldesa, Estela Palacios.

De esta forma, se ha referido a la "promoción internacional" que consolida la presencia del municipio "como destino clave para el cicloturismo todo el año", pero también al "lleno total" en comercios y restaurantes "por todos los visitantes que se acercarán".

PUERTOS

Esta décimo cuarta incluye dos puertos de segunda categoría, el de Los Villares y el de Locubín, antes de la subida a la Sierra de la Pandera (de primera categoría), que se prevé dura y espectacular, como ha ocurrido en otras ediciones. De hecho, será final de etapa por séptima vez en la historia de La Vuelta.

Su paso por la provincia jiennense, donde ha estado en 14 de las últimas 20 ediciones, es posible gracias a la colaboración de la Diputación con Unipublic, empresa organizadora de la ronda española.

Un respaldo que se basa en el retorno económico directo, mediante el alojamiento y consumo de las en torno a 3.000 personas que conforman la caravana de La Vuelta. Pero también en materia de promoción, ya que es uno de los grandes acontecimientos de España, que, entre otras cosas, se emite en 190 países y en la pasada edición sumó 16 millones de espectadores solo en televisión.

Además, desde la Diputación se viene trabajando en impulsar el binomio que han conformado Jaén y el ciclismo, con presencia de las otras carreras destacadas, tanto en carretera como de montaña, como la Ruta del Sol-Vuelta a Andalucía, la Andalucía Bike Race o la Clásica Jaén Paraíso Interior.

SEGURIDAD

Para dar cobertura y seguridad a La Vuelta Ciclista, la Guardia Civil ha constituido su tradicional Unidad de Movilidad y Seguridad Vial (UMSV), compuesta por 132 guardias civiles con 59 motos, 28 vehículos todo terreno y de apoyo y un helicóptero.

Durante la etapa de este sábado en las carreteras jiennenses, la Guardia Civil de la provincia establece un dispositivo de seguridad, apoyando a la UMSV, con 57 guardias civiles, doce vehículos y 27 motos.

Antes, el Instituto Armado acercará su labor a la población. En el Parque Vuelta establecido en la capital por la organización en la explanada aledaña a El Corte Inglés, instalará un expositor institucional, donde mostrará medios y material específico de las distintas unidades del cuerpo.

LOGÍSTICA

Por su parte, desde Correos se ha destacado que se encarga más del despliegue logístico de La Vuelta. Tras la alianza firmada el pasado año por su presidente, Pedro Saura, y el director general de Unipublic, Javier Guillén, la compañía postal y de paquetería "se afianza, hasta al menos 2027, como Operador Logístico Oficial de La Vuelta, con la que colabora por séptimo año consecutivo para llevar a cabo este gran desafío".

En concreto, desplaza más de 400 toneladas del material necesario para que la prueba pueda disputarse sin incidencias logísticas en sus 21 etapas y 40 sedes. Pone a disposición 25 cabezas tractoras, tres camiones con remolque, cinco camiones rígidos, un camión rígido grúa, uno frigorífico y 18 plataformas, según ha informado en una nota.

En total, 35 vehículos logísticos a lo largo de más de 3.289 kilómetros del recorrido operativo. A este despliegue logístico se suman las vallas, señalizaciones y todo el material que forma parte de las diversas infraestructuras móviles de meta,

Junto a ello, Correos es de nuevo colaborador principal apadrinando la clasificación por equipos, ha presentado La Vuelta con Correos 2026, "primera colección de criptopostales del mundo", y colabora en el Parque Vuelta de cada etapa, donde ubica una carpa con un quiz con preguntas sobre productos y servicios de la compañía con el objetivo de acercar a los visitantes su actividad.

DESGUSTACIONES

Igualmente, coincidiendo con esta etapa, Carrefour acercará este sábado en Jaén su "propuesta especial como patrocinador principal de la carrera, con actividades para los aficionados y las familias en el Parque Vuelta", según ha informado en una nota la cadena.

El espacio estará ubicado en la explanada de El Corte Inglés de Jaén y podrá visitarse de 16,30 a 20,30 horas. Los asistentes podrán disfrutar del ambiente de La Vuelta, de las más de 3.000 degustaciones de productos y participar en diferentes actividades familiares organizadas por Carrefour, entre ellas la nueva Ruleta de El Club Carrefour, una de las novedades de la compañía en esta edición y que eleva el total de los premios a más de 25.000 euros.

En este sentido, vuelve a apostar por la Gorra Dorada. Los aficionados que consigan una de las gorras repartidas en la caravana o en cualquiera de las actividades de Carrefour solo tendrán que escanear el código QR que incluye para descubrir "si han ganado 1.000 euros diarios acumulables en su ChequeAhorro, la ventaja mejor valorada por los clientes de El Club Carrefour".

También estrena este año una iniciativa para plantar cara a la obesidad infantil, animando a los más pequeños a comer mejor y poniéndolos en movimiento con el regalo de más de 100 bicicletas. En este espacio, ubicado en las salidas de etapa, los más pequeños disfrutan de diferentes iniciativas como pedalear en simuladores virtuales.