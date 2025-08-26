Valero acusa a Moreno de "vivir del cuento" mientras "deja sin usar 350 millones" para prevenir incendios en Andalucía

Archivo - El coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, en rueda de prensa en una foto de archivo. - IU ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Izquierda Unida (IU) en Andalucía, Toni Valero, ha criticado que la "oleada" de incendios en la comunidad evidencia que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "vive del cuento". Además, ha denunciado que el Gobierno andaluz "ha dejado en el cajón 350 millones de euros destinados a la prevención de incendios en los últimos dos años".

Asimismo, ha reprochado a Moreno su "desaparición" durante los incendios en la Mezquita de Córdoba y en los parajes de Tarifa (Cádiz), y ha lamentado que "solo haya reaparecido para contar mentiras y desviar la atención de su inacción recurriendo al manual de la derecha: el Código Penal".

En este contexto, Valero ha subrayado que, "mientras el Gobierno central actúa, la Junta de Andalucía se limita a pedir brazaletes para los pirómanos, a pesar de que más del 90% de los incendios no son causados por ellos". A su juicio, "Moreno pone el foco en los pirómanos copiando el discurso de Feijóo, solo para ocultar que ha dejado en un cajón 350 millones de euros destinados a la prevención en los últimos dos años y que ha estado desaparecido durante el verano, justo cuando más se sufrían las consecuencias".

De igual forma, ha recalcado que "Andalucía es la región de Europa que más sufre los efectos del cambio climático, pero el presidente andaluz se ha sumado al negacionismo de Vox y pretende hacer caja con las catástrofes, confrontando con el Gobierno de coalición".

Por último, ha hecho hincapié en que con el Partido Popular (PP) en el Gobierno andaluz, "el mundo rural está más desprotegido ante el cambio climático, porque Moreno solo gobierna para confrontar, echarse fotos y bajar los impuestos a las grandes fortunas".