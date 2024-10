Valero (IU) acusa al Gobierno de Moreno de buscar un "lavado de cara" ante su "vergonzante inacción" en vivienda

SEVILLA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y diputado de Sumar por Málaga, Toni Valero, ha acusado este viernes al Gobierno de Juanma Moreno (PP-A) de buscar un "lavado de cara" ante su "inacción" en materia de vivienda, que "es vergonzante".

Así lo ha señalado el dirigente de IU a preguntas de los periodistas en una atención a medios en Sevilla antes de una reunión con la secretaria general de CCOO-A, Nuria López, para abordar la situación de la dependencia en Andalucía.

Toni Valero ha denunciado esa "inacción" del Gobierno del PP-A en materia de vivienda, y en esa línea ha criticado que "ha dejado que proliferen como una mancha de aceite por toda Andalucía pisos turísticos", de los que "algunos" están "regulados", pero otros "muchísimos" están "sin regular y, por lo tanto, al margen de la ley", según ha advertido.

Además, el dirigente de IU ha afeado a la Junta que "ha entregado el suelo público a promotoras privadas para que especulen", y "ha facilitado que los fondos de inversión se hagan con el parque inmobiliario de Andalucía", y ha criticado que "ahora se pretende lavar la cara el Gobierno andaluz" de Juanma Moreno "sin ir al fondo del problema".

Frente a ello, Toni Valero ha defendido que "hace falta una moratoria a las viviendas turísticas", que signifique que no se permita "ni una sola vivienda turística más en zonas tensionadas", así como ha aseverado que "el Gobierno andaluz tiene que dejar de declararse insumiso a la ley" estatal y "tiene que cumplir con la Ley de Vivienda, que allá donde se está cumpliendo está consiguiendo bajar el precio del alquiler", según ha valorado.

De igual modo, el representante de IU ha sostenido que "tiene que haber una potente promoción de vivienda pública en Andalucía, algo que no ha hecho el Gobierno andaluz y que no está en sus planes", ha apostillado para agregar a renglón seguido que "si no hay vivienda pública protegida para las capas populares a precios asequibles, se está vulnerando un derecho fundamental, que es el derecho de acceso a la vivienda", ha finalizado.

Toni Valero ha realizado estas declaraciones después de que desde la Junta se informase este pasado jueves de que la administración autonómica ha comenzado el trámite para dar de baja en el Registro de Turismo de Andalucía a 2.600 viviendas inscritas con la calificación de alojamiento turístico por cuanto no se adecúan a la normativa urbanística de tres capitales andaluzas como son Cádiz, Málaga y Sevilla.