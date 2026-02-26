Valero (IU) pide a la Junta que "se vuelque" con el sector apícola y destine "ayudas complementarias" a las del Gobierno

El coordinador general de IU Andalucía y diputado de Sumar, Toni Valero, interviene en el Congreso de los Diputados. - IU ANDALUCÍA

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y diputado nacional de Sumar en el Congreso, Toni Valero, ha pedido este jueves a la Junta de Andalucía que "se vuelque" con el sector de la apicultura y destine al mismo "ayudas complementarias" a las que cree también que debe activar el Gobierno de España.

En un audio remitido a los medios de comunicación, Toni Valero ha realizado este llamamiento a la Junta desde la premisa de que "la apicultura necesita más apoyo en este momento" tras "los efectos catastróficos que han dejado las borrascas en el campo".

El dirigente de IU ha aseverado que "sin apicultura no hay agricultura", y "un tercio de la producción agraria depende de la polinización de las abejas", por lo que es "un sector estratégico, porque las abejas garantizan la polinización de nuestros cultivos, sostienen la biodiversidad y contribuyen de forma decisiva a la producción de alimentos", según ha puesto de relieve.

En esa línea, Valero ha incidido en señalar que "sin apicultura no hay equilibrio ambiental ni seguridad alimentaria", y ha advertido de que "el reciente 'tren de borrascas' ha provocado pérdidas muy importantes", porque ha habido "colmenas arrastradas por desbordamientos, asentamientos dañados y caminos rurales impracticables que dificultan la recuperación de muchas explotaciones".

"Son efectos que en un contexto de crisis climática previsiblemente volverán a repetirse", según ha avisado el representante de IU, que ha valorado "el esfuerzo realizado por el Ministerio para articular ayudas al sector agrario", pero que ve "necesario revisar el Real Decreto para que la apicultura pueda acceder también a la ayuda extraordinaria por pérdida de renta".

Además, desde IU piden "a la Junta de Andalucía, que ostenta las competencias en esta materia, que se vuelque con el sector disponiendo ayudas complementarias".

Toni Valero ha criticado que "el Gobierno andaluz se ha acostumbrado a arrastrar los pies cuando se trata de llegar a tiempo para dar ayudas a quienes lo necesitan", y ha subrayado que "la apicultura española compite en calidad, en trazabilidad y en sostenibilidad", y por eso desde IU piden que las ayudas a dicho sector "estén a la altura y garanticen su viabilidad".