Varios árboles caen en Córdoba por una fuerte racha de viento sin causar heridos

Persona protegiéndose de la lluvia y el viento. A 13 de noviembre de 2025. - María José López - Europa Press

CÓRDOBA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Varios árboles han caído en la tarde de este sábado, 16 de noviembre, en la avenida de Cádiz, la avenida de Granada y la Avenida Menéndez Pidal, en Córdoba, debido a una intensa racha de viento que se prolongó durante unos diez minutos, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press.

Los hechos se registraron entre las 14,20 y las 14,30 horas, diez minutos de una "fuerte racha de viento" que derrumbó varios árboles sin causar heridos.

En consecuencia, se activaron efectivos de la Policía Local y del servicio de Bomberos, que acudieron a la retirada de los ejemplares y para garantizar la seguridad en la vía.

MÁS DE 120 INCIDENCIAS EN LA TARDE DEL SÁBADO Y CIERRE DE PARQUES

En este contexto, el Ayuntamiento de Córdoba ha informado en un mensaje difundido a medios, recogido por esta agencia, de que durante la tarde de la pasada jornada la Policía Local registró más de 120 llamadas al 112 entre las 17,00 y las 19,00 horas, relacionadas con las condiciones meteorológicas adversas.

Entre las mismas, destacan el desalojo de alumnos en el Conservatorio localizado en la Avenida Piconeros tras el desprendimiento del techo, sin heridos, y el desalojo de una vivienda en la calle Doctor Fleming tras caer agua desde la planta superior y detectar riesgo de la caída del techo.

Por ello, ha ordenado el cierre de parques públicos debido a las intensas rachas de viento y lluvia registradas durante la tarde de este sábado. Según el Consistorio, la medida afecta al Jardín Botánico, el Zoológico, la Ciudad de los Niños y los jardines del Alcázar.