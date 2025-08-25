Los vecinos de la barriadas periféricas de Córdoba visitarán Caballerizas Reales y disfrutarán del espectáculo ecuestre

El delegado de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Córdoba, Julián Urbano, y la teniente de alcalde de Mayores y coordinadora del Órgano de Barriadas Periféricas, Eva Contador. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Córdoba, Julián Urbano, y la teniente de alcalde de Mayores y coordinadora del Órgano de Barriadas Periféricas, Eva Contador, han informado este lunes de que, dentro del convenio con Córdoba Ecuestre, los vecinos de las barriadas periféricas visitarán en próximos días Caballerizas Reales y disfrutarán del espectáculo ecuestre.

En una rueda de prensa, el concejal ha explicado que "se intenta potenciar la actividad del caballo dentro de Córdoba", de modo que los vecinos pueden visitar el citado edificio para "conocer el entorno y este espectáculo que está siendo visto en todo el mundo".

Mientras, Contador ha comentado que "los ciudadanos que están en las barriadas periféricas muchas veces, por la distancia con el centro de la ciudad, se pierden actividades demandadas a nivel internacional", de ahí esta iniciativa.

En concreto, esta actividad se va a realizar en dos días. La primera será este martes, con El Higuerón, Villarrubia y Trassierra, y el día 2 de septiembre estará Alcolea, Cerro Muriano y Santa Cruz. Así, unas 500 personas de las barriadas periféricas, muchas de ellas mayores, van a disfrutar de esta actividad, de modo gratuito.