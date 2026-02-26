Vecinos del poblado Beneficio de la Alpujarra de Granada critican que se les deje a "su suerte" tras el temporal

Imagen del acceso al poblado Beneficio tras el tren de borrascas - PAOLO DELLA BIANCA/POBLADO BENEFICIO

GRANADA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vecinos del poblado Beneficio, entre Órgiva y Cáñar, en la Alpujarra de Granada, que fue considerado como uno de los principales asentamientos hippies de España, han criticado que se les haya dejado a "su suerte" dado el estado en que ha quedado el camino de acceso tras el temporal.

"Ya no parece una simple demora: apunta, como mínimo, a una inacción institucional intolerable ante una situación que afecta directamente a la seguridad de las personas", han precisado en una nota de prensa.

Desde el 7 de febrero de 2026, aseguran que "una avalancha/desprendimiento mantiene bloqueado el camino de acceso" y "han pasado ya casi tres semanas y, aunque por la zona sí han pasado distintos agentes o servicios a hacer fotos, inspecciones o comprobaciones, nadie ha resuelto el problema ni se ha habilitado un paso provisional seguro y eficaz".

"Lo grave no es solo el bloqueo, sino la consecuencia: en caso de urgencia médica, incendio o evacuación, el acceso de ambulancias, bomberos o cualquier servicio esencial puede quedar seriamente comprometido".

El vecino que ha puesto en conocimiento de los medios este asunto ha señalado que, en su caso, ha dedicado "más de 40 horas de trabajo manual intentando recuperar un paso mínimo", y ha tratado de "comprobar el acceso con un vehículo todoterreno en dos ocasiones, teniendo que desistir por el riesgo real de caída lateral".

Para ellos, la contradicción política "es evidente" y, si en los últimos años, se ha invocado la "seguridad" para "justificar restricciones de paso o de aparcamiento, ahora que existe un riesgo real y actual para la seguridad, esa misma seguridad parece no importar lo suficiente como para intervenir de forma efectiva".

Por ello han remitido escrito formal a los ayuntamientos de Órgiva y de Cáñar y al Defensor del Pueblo Andaluz denunciando la situación, han precisado.

En diciembre de 2023, el paraje fue desmantelado como la comuna hippie más grande de España, conviviendo, en pleno Parque Natural de Sierra Nevada, cerca de un centenar de personas de diferentes nacionalidades a las que entonces se les comenzó a notificar que debían desalojar este entorno que habían estado ocupando ilegalmente.

Los trabajos de acondicionamiento y limpieza, por parte de la Junta de Andalucía, del cauce del río Sucio que atraviesa este paraje servían entonces de revulsivo para "poner fin" a los asentamientos, según detalló el alcalde de Órgiva, Raúl Orellana, del PP.