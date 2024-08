Vecinos de Solera se concentrarán este miércoles ante el Ayuntamiento de Huelma (Jaén) para pedir agua corriente

JAÉN, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de Solera (Jaén) están llamados este miércoles, a las 11,30 horas, a concentrarse ante el Ayuntamiento de Huelma (Jaén), para pedir soluciones a la situación que padecen desde hace cerca de tres años cuando dejaron de disponer de agua corriente en sus grifos.

La portavoz de la Plataforma Ciudadana por Solera, Ana María Rodríguez, ha indicado a Europa Press que aunque el problema se agudiza en verano, son cerca de tres años ya los que llevan abasteciéndose del camión cisterna que diariamente vierte 27.000 litros de agua al depósito municipal con el objetivo de que dispongan de agua desde las 9,00 hasta las 12,00 horas.

El problema radica en que el pozo del que venían abasteciéndose en los últimos 40 años ha bajado hasta niveles que no garantizan el suministro. Por si fuera poco, se encuentra situado en terrenos particulares y nunca se llegó a legalizar ya que funcionaba con una concesión provisional. Desde 2018, se está trabajando en la legalización, pero los vecinos aseguran que ya se les ha acabado la paciencia ante "tanta burocracia y tantos trámites".

El problema de la falta de agua se recrudece en verano cuando la población habitual, de unos 200 habitantes, casi se triplica y el agua de la que disponen es la misma pero a repartir entre muchos más vecinos de este barrio que está situado a unos 13 kilómetros en coche de Huelma.

"No lo entendemos, no lo podemos entender, de verdad, y tampoco entendemos por qué no se han activado otros mecanismos que hubieran solucionado el problema", ha dicho Rodríguez que confía en que la unión de todos los vecinos pueda dar resultados y que "de una vez por todas" se les dé una solución.