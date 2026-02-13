Una veintena de asociaciones constituyen la nueva plataforma 'Córdoba por la Diversidad'

Asistentes a la reunión constitutiva de la plataforma 'Córdoba por la Diversidad', celebrada en el Centro Social Rey Heredia. - PLATAFORMA 'CÓRDOBA POR LA DIVERSIDAD'

CÓRDOBA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de asociaciones y entidades, y también personas a título individual, se han reunido en el Centro Social Rey Heredia de Córdoba para "reflexionar sobre la situación actual de la diversidad en Córdoba" y, como resultado de este encuentro, se ha constituido una nueva plataforma, 'Córdoba por la Diversidad'.

Según han informado en una nota desde la nueva plataforma, la misma está "abierta a todas las asociaciones, entidades y personas que compartan el compromiso de seguir construyendo una Córdoba inclusiva, respetuosa y en la que todas las personas puedan vivir en armonía, siendo quienes son y disfrutando plenamente de su ciudad".

La plataforma ha inicia así su andadura "con ilusión y con el firme compromiso de trabajar por una Córdoba para todes" y, para ello, 'Córdoba por la Diversirdad' apuesta por "un enfoque interseccional del 'Orgullo', en tanto que la diversidad atraviesa realidades como la identidad, la orientación sexual, la expresión de género, el origen, la clase social, la edad, personas migrantes, racializadas y con diversidad funcional y que, solo desde esa mirada amplia, es posible construir una ciudad verdaderamente justa e inclusiva".

Entre sus primeras acciones, dentro de un próximo mes de junio "lleno de actividades", ha anunciado "la convocatoria de la 'Marcha por la Diversidad', que se celebrará el próximo 26 de junio" y también se ha acordado que la plataforma pase a constituirse formalmente bajo el citado nombre de 'Córdoba por la Diversidad'.

Se trata, según han explicado, de "una denominación que refleja el espíritu inclusivo, abierto y constructivo con el que nace este espacio común. Bajo este nombre, con ilusión y compromiso se trabajará de manera coordinada para consolidar un frente amplio que fortalezca la igualdad, el respeto y la convivencia en la ciudad". La organización invita a toda la ciudadanía y al tejido asociativo cordobés a sumarse a esta iniciativa colectiva.