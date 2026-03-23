Las ventas de la industria disminuyen en Andalucía un 11,7% en enero

Archivo - Imagen de archivo de operarios en una fábrica. - GRUPO RHENUS - Archivo

SEVILLA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria disminuyó en Andalucía un 11,7% en enero respecto al mismo periodo del año anterior, 5,4 puntos más que la media nacional, que fue del -6,3%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Navarra (+12,6%), Canarias (+3,5%) y La Rioja (+0,9%) fueron las que registraron mayores incrementos en la cifra de negocios en enero, mientras que en el lado contrario se sitúan Baleares, Asturias y Andalucía con las caídas más grandes de un 15,5%, 13,3% y un 11,7%, respectivamente.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha descendido un 11,7% en Andalucía, 5,4 puntos de diferencia con la media nacional (-6,3%).

A nivel nacional, la cifra de negocios de la industria se desplomó un 6,3% en enero en relación al mismo mes de 2025, su mayor caída desde abril de 2025, cuando se hundió un 7%.

Con el descenso de enero, las ventas de la industria vuelven a tasas negativas después de haber registrado en diciembre de 2025 un alza interanual del 1,5%.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de la industria retrocedió un 3,1% interanual en enero, ampliando en seis décimas la caída que había experimentado en diciembre. El de enero ha sido, además, su mayor descenso interanual desde septiembre de 2023.

En tasa mensual (enero de 2026 sobre diciembre de 2025) y eliminando la estacionalidad y el efecto calendario, la facturación de la industria disminuyó un 1,1%, su mayor retroceso mensual desde octubre de 2024.