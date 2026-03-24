Los jamoneros de Trevélez (Granada) lamentan que el Ministerio de Agricultura siga "apoyando a la gran industria"

Archivo - Jamón de Trevélez. Archivo. - CONSEJO REGULADOR DE LA IGP JAMÓN DE TREVÉLEZ

GRANADA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los jamoneros de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) 'Jamón de Trevélez', asentados en la Alpujarra granadina, han lamentado que, tras las últimas resoluciones judiciales, el Ministerio de Agricultura vaya a "continuar con el registro de la IGP Jamón Serrano" y "apoyando" con ello a la gran industria productora de jamón.

El Consejo Regulador de la IGP Jamón de Trevélez, junto con otras entidades, lleva diez años presentando oposición a este registro y hace dos lo llevaron a la justicia.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid estimó parcialmente a principios de enero su recurso y ha anulado dos de las resoluciones clave en el procedimiento para crear esta nueva IGP por existir "defectos de tramitación esenciales".

El tribunal retrotrae así el expediente al momento anterior a la adopción de estas resoluciones para que, entre otras cuestiones, se aporte informe de la Oficina Española de Patentes con las marcas previamente registradas vinculadas a este nombre a fin de evitar indefensiones.

El colectivo lamenta que tras esta resolución el Ministerio va a continuar con el registro de la IGP Jamón Serrano y la anulación de la Especialidad Tradicional Garantizada (ETG) Jamón Serrano, a pesar de que haya "numerosas marcas registradas" con el término jamón serrano en la Oficina Española de Marcas y Patentes y en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

Recalcan que el término "serrano" es alusivo a la sierra, como el lugar donde se elaboran los jamones, y cuyas condiciones climatológicas permiten su curación en ambiente natural, que son los que tienen esa reputación desde hace siglos y elaborados en zonas específicas de España.

En contraposición sostienen que la IGP que pretende registrar el Gobierno, "de manera engañosa, pretende apropiarse del término para identificar en realidad jamones no elaborados en la sierra ni curados en ambiente natural".

"Con el registro de esta IGP cualquier jamón curado, sin distinción de razas, elaborado en España, con una curación mínima de nueve meses, en condiciones naturales o artificiales, de cerdo blanco o ibérico podrían llevar el sello de la IGP".

Con ello, advierten, "devaluará y afectará a la imagen y credibilidad de las figuras de calidad Denominación de Origen e Indicación Geográfica Protegida" que tienen que demostrar un estrecho vínculo, de las características del producto y de la reputación, con el medio geográfico especifico de elaboración.

En la actualidad las empresas certificadas para la elaboración de ETG es de 203, con una producción de 21 millones de piezas y los jamoneros de Trevélez se preguntan "qué garantía y distinción va a tener el consumidor cuando en el mercado estén todos los jamones amparados por una figura de calidad diferenciada europea IGP".