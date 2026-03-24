El Ayuntamiento de Sevilla y Endesa retiran la línea eléctrica en superficie junto al Parque de Miraflores

Retirada de la última torre de alta tensión junto al Parque de Miraflores en Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el director de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Rafael Sánchez, han presenciado el desmantelamiento de la quinta y última torre de alta tensión de la línea que discurre por la avenida Asociaciones de Vecinos, paralela al Parque de Miraflores.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, se ha llevado a cabo el soterramiento de esta línea eléctrica, la eliminación de más de siete kilómetros de cableado aéreo y el desmontaje de cinco torres de alta tensión a lo largo de dicha avenida. La actuación ha supuesto una inversión de 430.000 euros.

Acompañados por Juan Damas, el responsable de e-distribución que ha coordinado los trabajos, han sido testigos de cómo una grúa de gran tonelaje ha levantado una torre eléctrica de 24 metros de altura y 7,5 toneladas de peso para depositarla en el suelo con motivo del desmantelamiento y gestión como residuos de dicha torre.

Por su parte, Sanz ha destacado que con la retirada de esta quinta y última torre, "se pone fin a una situación que los vecinos de Miraflores llevaban más de una década reclamando y, como alcalde, es un orgullo poder decir que este gobierno municipal cumple con su palabra".

Con esta retirada se ha completado la última fase de los trabajos que dieron comienzo, hace cuatro semanas, con la canalización subterránea de 3.000 metros de cableado de alta tensión a lo largo de la Avenida Asociaciones de Vecinos.

Tras el soterramiento de la línea, un equipo formado por 18 técnicos de e-distribución, filial de Redes de Endesa, procedió al desmontaje y retirada del cableado aéreo de la línea de 66 kV Cruzcampo-Empalme y al desmontaje de cuatro de las cinco torres de alta tensión.

"La eliminación de esta infraestructura que discurría junto a viviendas y espacios de uso ciudadano supone una mejora directa para los vecinos y para todos los usuarios del Parque de Miraflores. Ganamos en paisaje urbano con un entorno más agradable para el paseo, el ocio y la convivencia", ha subrayado el alcalde.

Además, esta actuación se suma a otros trabajos que el Consistorio viene desarrollando junto a Endesa en distintos puntos de la ciudad. Por ejemplo, el desmantelamiento de 21 torres de alta tensión entre Torreblanca y el Parque Infanta Elena, o la retirada de cuatro estructuras metálicas en el recinto ferial, entre Los Remedios y Tablada.

"Entre todas estas actuaciones hemos movilizado casi un millón y medio de euros de inversión, concretamente 1.457.000 euros, destinados a mejorar el entorno urbano y la calidad de vida de los sevillanos", ha concluido el primer edil.