Las ventas del sector servicios aumentan en Andalucía un 6,2% en diciembre

SEVILLA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Andalucía aumentó su facturación un 6,2% el pasado mes de diciembre respecto al mismo periodo del año anterior, 0,1 puntos menos que la media nacional, que fue del 6,3%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El sector servicios aumentó en todas las comunidades autónomas en diciembre con País Vasco (+8,60%), La Rioja (+8,60%) y Cantabria (+7,70%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Galicia (3,90%), Navarra (4,30%) y Baleares (4,40%).

En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 3,4% en Andalucía, 1,4 puntos menos que la media nacional (4,8%).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del -0,4% en Andalucía respecto al mismo mes del año anterior.

DATOS NACIONALES

El sector servicios registró en 2025 un aumento medio de su facturación del 4,8%, encadenando así su quinto año consecutivo de incremento de sus ventas, según datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El repunte de 2025 ha sido superior a los logrados en 2024 (+3%) y en 2023 (+2,2%), pero inferior a los de 2022 y 2021, cuando se consiguieron los mayores aumentos de la serie, del 18% y del 22%, respectivamente.

Dentro del sector servicios, el comercio facturó en 2025 un 4,8% más que en 2024, en tanto que los otros servicios elevaron un 4,7% sus ventas, con las actividades inmobiliarias liderando los ascensos (+8,7%).

Entrando más al detalle, las actividades del sector servicios que más elevaron sus ventas en 2025 fueron los servicios de información (+20,3%), el transporte por ferrocarril (+13,5%), la venta y reparación de motos (+9,4%) y la venta de vehículos de motor (+9,1%).

El empleo creado por el sector servicios registró un aumento medio del 1,3% el año pasado, cinco décimas menos que en 2024. Pese a ello, la ocupación en el sector encadena también cinco años de repuntes tras el descalabro que sufrió en 2020 por la irrupción del Covid (-4,3%).

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de los servicios subió un 4,7% en el conjunto de 2025, tras avanzar las ventas un 4,7% tanto en el comercio como en los otros servicios.