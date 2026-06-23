El verano comienza con los embalses andaluces al 83% de su capacidad

Archivo - Imagen de archivo del embalse La Viñuela. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los embalses andaluces han comenzado el verano 2026 al 83% (9.200 hectómetros cúbicos) de su capacidad total (11.084 hm3), según los datos publicados este martes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico consultados por Europa Press.

De esta manera, los embalses andaluces han descendido 103 hm3 en la última semana, bajando su reserva por sexta semana consecutiva tras la tendencia al aumento de suministro en los seis meses anteriores.

A pesar de este descenso, los pantanos andaluces experimentan un crecimiento de casi 35 puntos respecto a la media de los últimos diez años, que se sitúa al 48,26%, con 5.350 hm3, y mejoran en más de 26 puntos respecto al mismo periodo del año pasado, cuando contenían 6.305 hm3 (56,88%).

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 83,6%, con 6.717 hm3, con 84 hm3 menos en una semana. Superan la media de los diez últimos años (3.789 hm3); y mejoran en 2.129 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 4.587 hm3.

Sin embargo, la Cuenca Mediterránea Andaluza desciende ligeramente sus reservas hasta el 75,3%, con 884 hm3, seis menos en una semana. Asimismo, su reserva supera la media de los últimos diez años (582 hm3) y la del año pasado, cuando contenían 659 hm3 en este periodo.

Por su parte, las reservas de los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva descienden respecto a la pasada semana situándose en 189 hm3, al 82,5% de su capacidad. Además, la media de los últimos diez años (187 hm3) es ligeramente inferior a la cifra registrada en la actualidad y cuenta con diez hectómetros cúbicos menos que en la misma semana de 2025, fecha en la que alcanzaban 199 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz desciende esta última semana y se sitúa al 85,5% de su capacidad total, con 1.411 hm3, once menos. Además, la reserva cuenta actualmente con 551 hectómetros más que en la misma semana de 2025, cuando se situaba en 860, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (792 hectómetros).

La reserva hídrica española está al 80,1% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 44.915 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, disminuyendo durante este período en 757 hm3 (el 1,4% de la capacidad total de los embalses).