Víctor Manuel destaca a Andalucía como "el lugar con más artistas por centímetro" antes de actuar en Málaga y Sevilla

Archivo - El cantante Víctor Manuel posa para Europa Press. Imagen de archivo. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

SEVILLA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cantautor Víctor Manuel, que hará parada con su nueva gira en Sevilla el 11 de abril y en Málaga el 15 de noviembre, con su último álbum 'Solo a solas conmigo', ha asegurado que Andalucía es "el lugar del mundo con más artistas por centímetro cuadrado". Además, ha adelantado que mantiene una actividad creativa constante y "siempre tengo trabajos nuevos y ya estoy pensando qué voy a hacer cuando acabe esta gira".

En una entrevista concedida a Europa Press, el cantante ha expresado su cariño tanto por Málaga como por Sevilla, ciudades en las que, según ha señalado, "siempre me he sentido muy bien tratado". En este sentido, ha subrayado que "es difícil encontrar en otro lugar tanta concentración de talento y una concepción del arte como la que existe en Andalucía".

Sobre sus conciertos en esta gira, ha explicado que el repertorio combinará temas de su nuevo disco con sus canciones más reconocidas, entre ellas 'Solo pienso en ti', 'La Puerta de Alcalá', 'Ay amor', 'Quiero abrazarte tanto' o 'El abuelo Vítor'. Así, ha indicado que mantiene este equilibrio porque es consciente de que el público desea escuchar sus clásicos, aunque también pide "un margen de confianza" para sus nuevas composiciones: "A ver si esto que os voy a estrenar os gusta dentro de tres años y queréis volver a escucharlo".

El cantautor ha explicado que su último trabajo, 'Solo a solas conmigo', comenzó a gestarse el pasado año durante su gira sinfónica, cuando sintió la necesidad de volver a componer. A partir de ese impulso creativo surgió tanto el disco como la nueva gira. En este sentido, ha precisado que, aunque llevaba siete años sin publicar un álbum, no ha dejado de trabajar, si bien no había editado material inédito.

UNA CANCIÓN QUE PUEDE EVOCAR A UNA SESIÓN DEL CONGRESO

Con respecto a su proceso creativo, ha indicado que su principal fuente de inspiración es la propia vida. Así, las 14 canciones del álbum recorren temáticas diversas, desde la forma en que las personas se relacionan actualmente, "a veces con una frialdad absoluta y robótica", reflejada en 'Diario de un robot', hasta lo más íntimo, como el tema dedicado a su esposa, Ana Belén, titulado 'Gracias por todo'. Asimismo, ha destacado la canción 'Déjame por Dios que coja aire', cuya inspiración sitúa en el debate político: "Eso se te puede ocurrir escuchando una sesión en el Congreso de los Diputados, que es un diálogo de sordos; cada uno dice lo suyo y se va".

El álbum incluye además colaboraciones con artistas como Rozalén y Miquel Izal, así como la participación de su hijo, David San José, habitual productor que en esta ocasión se ha puesto frente al micrófono para interpretar un tema junto a su padre. "Siempre he querido que cante y es una de mis frustraciones, porque lo hace muy bonito", ha apostillado.

Víctor Manuel ha asegurado que su último trabajo no supone el inicio de una nueva etapa en su trayectoria, aunque ha agradecido la buena acogida del público y la crítica. En este sentido, ha valorado especialmente las reacciones positivas: "Después de la cantidad de canciones que tienes detrás y del recorrido, que te digan que te ha salido un disco muy bueno a los 78 años, es la hostia".

"EL ÚNICO AUTOR AL QUE CANTO"

El artista ha subrayado además su carácter como autor: "Soy el único autor al que canto y solo interpreto mis propias canciones". Aunque ha reconocido que en alguna ocasión ha musicalizado poemas, ha precisado que "el 99%" de su repertorio está compuesto por él mismo, lo que le permite reflejar en cada momento su estado vital: "Llevo lo bueno y también la penitencia, porque dependo de mí".

A lo largo de su carrera, ha explicado que su forma de componer ha evolucionado notablemente. "Al principio era como un torito bravo, pero con el tiempo te vuelves más reflexivo, aprendes más, tienes más técnica y sabes mejor qué hacer en cada momento", ha señalado. No obstante, ha matizado que esta evolución no implica que sus canciones sean mejores o peores, sino que "proceden de fuentes distintas". En esta línea, ha dejado claro que no es una persona nostálgica, porque "no miro atrás nunca; siempre digo que cualquier tiempo pasado fue peor, con toda seguridad".

Entre los recuerdos más destacados de su trayectoria, ha evocado un concierto en Sevilla junto a Ana Belén, celebrado en el solar de la Maestranza, donde actualmente se levanta el Teatro. Durante aquella actuación, mientras interpretaban el tema 'Planeta Agua', "se abrió el cielo y cayó todo lo que tenía que caer en diez minutos", ha relatado, rememorando uno de los momentos más singulares vividos sobre el escenario.

UN MUNDO MUSICAL "IRRECONOCIBLE"

En relación con el panorama musical actual, el cantautor ha afirmado que el mundo del disco y de los conciertos "está irreconocible" en comparación con sus inicios. Según ha explicado, los canales de difusión han cambiado: "Ahora puedes cantar ante 3.000 personas en una ciudad y que alguien por la calle te pregunte qué haces ahí, porque si no tienen interés previo no se enteran; antes había carteles y era distinto".

Pese a ello, el artista asegura seguir de cerca la evolución del sector. "Escucho mucha música, incluso la que no me interesa, para saber qué se está haciendo", ha indicado, subrayando su curiosidad. No obstante, reconoce la dificultad de ofrecer consejos a quienes comienzan en la industria y apunta que la mejor recomendación es "vivir", como base de cualquier proceso creativo.

Asimismo, ha señalado que las carreras musicales "tienden actualmente a ser más cortas". A su juicio, muchos artistas abandonan de forma prematura debido a la presión de las redes sociales: "Es un mundo muy duro, agotador y devastador. Entiendo que haya gente que decida dejarlo joven por esa razón".

En paralelo, ha apuntado que también existen casos de éxito inmediato que derivan en retiradas tempranas. "Ahora alguien puede alcanzar cientos de millones de escuchas de un día para otro, algo que antes era impensable, cuando había que trabajar durante años para encontrar una pepita de oro", ha subrayado.

Por último, ha advertido de la precariedad que afecta a buena parte del sector, especialmente a la llamada "clase media" musical, que encuentra grandes dificultades para monetizar su trabajo. En este sentido, ha lamentado la desaparición de espacios donde los artistas podían formarse y actuar en directo, como La Carbonería de Sevilla, y ha subrayado que muchos creadores se ven abocados a depender exclusivamente de las plataformas digitales: "Hay músicos que logran miles de escuchas, pero al día siguiente tienen que volver a empezar. Se ha complicado mucho más".