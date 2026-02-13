El viento activa aviso naranja este sábado en Almería con oleaje en todo el litoral andaluz y nieve en Granada

Imagen de la costa de Almería capital presentando fuerte oleaje y viento debido al paso de la borrasca. - Marian León - Europa Press

SEVILLA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La borrasca 'Oriana' continuará afectando a la comunidad andaluza este sábado, 14 de febrero, con alerta naranja por viento en Almería y amarilla en Córdoba, Granada, Jaén y Málaga. El oleaje también obligará a activar la alerta naranja en el litoral de Almería, Cádiz y Granada, y amarilla en Huelva y Málaga. Por otra parte, la nieve provocará alerta amarilla en Granada.

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press, en las comarcas almerienses del Valle del Almanzora y Los Vélez se mantiene la alerta naranja por viento hasta las 18,00 horas, con rachas del oeste de hasta 90 km/h. Una vez que finalice la alerta naranja en el Valle del Almanzora, se activará la alerta amarilla por viento en esta zona, mientras que en el Levante, Poniente y Almería capital, Nacimiento y Campo de Tabernas la alerta amarilla permanecerá activa desde primera hora, con rachas de hasta 80 km/h hasta el final de la jornada.

El oleaje será protagonista de la jornada, activando la alerta naranja hasta las 6,00 horas en el Levante, Poniente y Almería capital, por viento del oeste de 60 a 75 km/h (fuerza 8) y olas de tres a cinco metros. Posteriormente, en estas comarcas los fenómenos costeros continuarán durante la mañana, con alerta amarilla desde las 6,00 hasta las 12,00 horas por olas de hasta tres metros del oeste y suroeste.

En el litoral gaditano y el Estrecho, la alerta naranja se mantendrá hasta las 6,00 horas por viento del oeste o noroeste de 62 a 74 km/h (fuerza 8) y mar combinado del oeste de cinco a seis metros. A partir de entonces, la alerta descenderá a amarilla y permanecerá vigente hasta las 12,00 horas.

La provincia de Granada también se verá afectada por el oleaje, con alerta naranja en la costa hasta las 6,00 horas por viento del oeste de 60 a 75 km/h (fuerza 8) y olas de tres a cinco metros. Tras este periodo, la alerta pasará a amarilla y se mantendrá hasta las 18,00 horas. Además, en el entorno de Guadix y Baza, la nieve provocará alerta amarilla desde la medianoche hasta las 9,00 horas por acumulaciones de hasta dos centímetros, con cota de nieve entre 900 y 1.000 metros.

El viento será otro fenómeno que afectará a varias comarcas de Granada. En Nevada y Alpujarras y en la costa granadina, se activará alerta amarilla hasta el final de la jornada, mientras que en Guadix y Baza la alerta estará vigente desde las 6,00 hasta las 18,00 horas, con rachas del oeste de hasta 80 km/h.

En las tierras de la Costa del Sol, las comarcas de Sol y Guadalhorce, así como Axarquía y Ronda, se verán afectadas por alerta amarilla por viento hasta las 6,00 y 18,00 horas, respectivamente, con rachas máximas de componente oeste de hasta 70 km/h. Además, las zonas costeras de Sol y Guadalhorce y Axarquía tendrán alerta amarilla por oleaje hasta las 18,00 horas, con viento del oeste y noroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de dos a tres metros.

Por último, en la comarca cordobesa de Sierra y Pedroches y en la jiennense de Cazorla y Segura se mantendrá alerta amarilla por viento de hasta 70 km/h desde las 6,00 hasta las 18,00 horas. En el litoral de Huelva, el aviso por oleaje se mantendrá hasta las 8,00 horas, con viento del noroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) y mar combinado del oeste de cuatro a cinco metros.