Villa del Río (Córdoba) convoca el VIII Certamen Nacional de Pintura Pedro Bueno con un premio de 7.000 euros

Archivo - Paleta de colores de un pintor. - Óscar J.Barroso - Europa Press - Archivo

VILLA DEL RÍO (CÓRDOBA), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Villa del Río (Córdoba) ha convocado la VIII edición del Certamen Nacional de Pintura Pedro Bueno con el objetivo de "contribuir al conocimiento y promoción de la figura" de este pintor universal nacido en la localidad, cuyo premio estará dotado con 7.000 euros y una escultura.

Según recogen las bases del concurso, consultadas por Europa Press, pueden participar artistas españoles y extranjeros residentes en España, quenes habrán de presentar "una única obra que deberá ser original y no haber sido premiada en ningún otro certamen". Además, "tanto la técnica como la temática serán libres", quedando fuera de concurso las obras gráficas y digitales.

La obra presentada al concurso no podrá ser mayor de 200 por 200 cm ni menor de 100 por 100 cm, medida sin contar el marco ni paspartús. Además, para su exposición se deberá presentar sobre soporte o marco que permita su exposición.

La fecha límite de inscripción será el día 29 de mayo a las 23,59 horas y se realizará exclusivamente a través de la página web 'https://www.mundoarti.com/concursos/CHT3464/viiicertamen-nac...', donde habrá de adjuntarse una fotografía de la obra cumplimentando sus datos técnicos, además de facilitar los datos personales y contacto del autor y un breve currículum.

Una vez sean analizadas las inscripciones, el jurado hará una preselección online, tras lo que los artistas seleccionados, una vez informados, deberán de entregar las obras para la elección del premio y posterior exposición, en perfecto estado de conservación y preparadas para ser expuestas. El plazo de entrega de las obras será del 6 al 20 de julio en el Museo Histórico Municipal Casa de las Cadenas, situado en la calle Blas Infante, 13, en horario de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 horas.

La obra ganadora, los accésits y obras seleccionadas estarán expuestas en el Museo Histórico Municipal Casa de las Cadenas del 18 de septiembre al 18 de octubre del presente año 2026.

PEDRO BUENO

El artista Pedro Bueno Villarejo nació en Villa del Río en 1910 y murió en Madrid en 1993. Tras realizar sus estudios en el colegio de la localidad recibió sendas becas de la Diputación para formarse en Madrid y San Fernando.

Fue miembro de la Real Academia de Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, Medalla al Mérito al Trabajo, Premio Barón de Forna de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Medalla de Oro de la Ciudad de Córdoba e Hijo Predilecto de Villa del Río. Destacan en su trayectoria pictórica los bodegones y retratos en una paleta de tonos blanquiazules, verdes y grises. Es considerado uno de los mejores retratistas españoles del siglo XX.