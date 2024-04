Vithas lanza el podcast 'Superando el ictus. Neurorrehabilitación para continuar la vida'.

SEVILLA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vithas lanza el noveno capítulo de su podcast 'Historias & Historiales' para comprender los casos que hay detrás de cada ictus, teniendo en cuenta que, en España, unas 110.000 personas sufren uno cada año, del que el 15% fallecen y, de los que sobreviven, en torno al 30% queda en situación de dependencia funcional, según la Sociedad Española de Neurología (SEN).

El capítulo, que se aloja en la plataforma de Spotify, 'Superando el ictus. Neurorrehabilitación para continuar la vida' presenta el caso de Paqui Moyano, paciente de Irenea, Instituto de Rehabilitación Neurológica del Hospital Vithas Sevilla, y se da voz también a su familia y a los profesionales que la atendieron.

A través del relato de sus experiencias en primera persona, la paciente da una visión integral de cómo el ictus supone una nueva forma de entender la vida y de adaptarse a las nuevas circunstancias. En palabras de la doctora Myrtha O'Valle, directora de Irenea en Vithas Sevilla, "la familia también consigue los mayores resultados, porque al final hay que adaptar el entorno a nuestras capacidades, lo que permite que las pequeñas cosas que podrían ser un impedimento dejen de serlo".

Paciencia, amor y acompañamiento son las claves para que, quien lo sufre, pueda aprender a vivir con sus limitaciones y capacidades. Sin olvidar la importancia de una rehabilitación neurológica adecuada que incluya el abordaje en el entorno natural. Por ello, los profesionales de Vithas Sevilla no solo atienden la sintomatología, sino que profundizan en la terapia social y ocupacional con vistas a dotar de las herramientas necesarias a sus pacientes.

"No se puede entender la neurorrehabilitación sin una apertura transdisciplinar, donde todas las disciplinas trabajen por igual. En este punto, la terapia ocupacional es clave para que los pacientes acaben controlando actividades que puedan llevar a su día a día. No sirve de nada que un paciente consiga hacer muchas fichas o muchos de ejercicios si luego no se trasladan al exterior, a su vida diaria", destaca O'Valle.

Por su parte, Paqui sigue luchando por mejorar y volver a las actividades de antes. "A mí, en concreto, se me ve mejor. El problema no es la cojera o cómo agarro la mano. No es ser la de antes, lo importante es estar acompañada y contar con el cariño de los tuyos", señala la paciente de Vithas que, en cuestión de minutos, su vida cambió de forma radical.

PODCAST 'HISTORIAS & HISTORIALES'

Las historias del canal de pódcast 'Historias & Historiales' de Vithas están protagonizadas por médicos, enfermeras y otros profesionales sanitarios, junto a sus pacientes y familiares. A lo largo de sucesivos capítulos, el pódcast cuenta en primera persona las historias de superación personal y profesional que se ocultan tras los historiales clínicos, y cómo la lucha contra la enfermedad une a médicos y pacientes, que viven juntos momentos de desesperanza y dolor, y también de optimismo y alegría cuando todo marcha bien. Del mismo modo, 'Historias & Historiales' dará a conocer aspectos no muy conocidos del día a día de los profesionales sanitarios en un hospital.

